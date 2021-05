AZ-Umfrage: Drei Viertel glauben an den Aufstieg des TSV 1860

Der TSV 1860 mischt weiterhin kräftig im Aufstiegsrennen der 3. Liga mit. Packen's die Löwen diesmal? Das Ergebnis der AZ-Umfrage ist eindeutig: Drei Viertel unserer Leser glauben, dass die Mannschaft von Michael Köllner am Saisonende den Aufstieg in die 2. Bundesliga schafft.

München - Spannung pur in der 3. Liga: Gleich vier Mannschaften kämpfen vier Spieltage vor Schluss noch um den Aufstieg – mit dabei ist auch der TSV 1860.

Vor einigen Wochen noch hatte man sich in Giesing wohl keine Hoffnungen mehr auf den Aufstieg gemacht, doch dank einer Ungeschlagen-Serie von nunmehr acht Spielen (sechs Siege, zwei Unentschieden) lebt der Traum von der 2. Liga wieder.

TSV 1860 hat den Aufstieg in der eigenen Hand

Enger als derzeit könnte der Aufstiegskampf kaum sein. Dynamo Dresden führt mit 65 Punkten die Tabelle vor den punktgleichen Rostockern an. Dicht dahinter folgt Ingolstadt (63).

Die Sechzger stehen mit 61 Punkten aktuell auf dem undankbaren vierten Platz, doch die Münchner haben den Aufstieg noch in der eigenen Hand. Am letzten Spieltag kommt es zum Showdown zwischen den Löwen und dem FC Ingolstadt. Bereits am kommenden Wochenende treffen zwei Aufstiegskandidaten im direkten Duell aufeinander: Die "Schanzer" müssen bei Hansa Rostock ran.

Klares Ergebnis der AZ-Umfrage

Der TSV 1860 spielt neben Ingolstadt (22. Mai) noch gegen den 1. FC Kaiserslautern (4. Mai, 19 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker), den SV Wehen Wiesbaden (8. Mai) und den FC Bayern II (16. Mai). Highlight-Wochen für die Löwen, an deren Ende möglicherweise ja der Aufstieg steht. Die AZ wollte deswegen von ihren Lesern wissen: Packt Sechzig dieses Jahr den Aufstieg?

Von 4.036 Personen glauben 75,05 Prozent, also drei Viertel aller Umfrage-Teilnehmer, an einen Aufstieg des TSV 1860 zum Saisonende. 38,95 Prozent denken, dass die Löwen über den Umweg Relegation in die 2. Bundesliga zurückkehren. 36,1 Prozent glauben gar an einen direkten Aufstieg der Köllner-Elf. 24,95 Prozent gehen hingegen davon aus, dass Sechzig auch in der kommenden Saison in der 3. Liga auflaufen wird.