Relegation 2022: Aufstiegschance noch da - Geht der TSV 1860 in die Saison-Verlängerung?

Zwei Spieltage vor Saisonende ist der Traum vom Aufstieg bei der Löwen noch nicht gänzlich ausgeträumt. Spielt der 1. FC Kaiserslautern mit, ist die Relegation noch in Reichweite. Der mögliche Gegner steht schon fest.

So wie hier nach dem Treffer zum 1:0 gegen den TSV Havelse wollen die Löwen auch in den beiden noch ausstehenden Partien in Magdeburg und gegen Dortmund II jubeln.

München - Die Karten sind verteilt und natürlich hat der TSV 1860 nicht das beste Blatt: Gewinnt der 1. FC Kaiserslautern am Sonntag sein Auswärtsspiel bei Viktoria Köln, hat sich das Thema Aufstieg für die Löwen auch in dieser Saison erledigt - dann auch rechnerisch.

TSV 1860: Gibt es Schützenhilfe von Viktoria Köln?

Zwei Spieltage vor Saisonende haben die Löwen fünf Zähler Rückstand auf die Pfälzer. Bedeutet: Selbst bei einem Remis der Lauterer wäre die ohnehin schon geringe Restchance aufgrund der deutlich schlechteren Tordifferenz der Sechzger auf das Minimalste gesunken.

Heißt im Umkehrschluss: Der TSV 1860 ist auf Schützenhilfe von Viktoria Köln angewiesen . Einen Anruf bei Trainer-Kollege Olaf Janßen wird es für Sechzig-Coach Michael Köllner aber nicht geben.

TSV 1860: Was geht in den Duellen mit Magdeburg und Dortmund II?

Und dann ist da ja noch die Sache mit den eigenen Hausaufgaben: Am Samstag geht es für die Löwen zum Meister und Aufsteiger 1. FC Magdeburg (72 Punkte), am finalen Spieltag gastiert dann der aktuelle Achte Borussia Dortmund II (49) im Grünwalder Stadion.

Die besten Aussichten auf Platz zwei und den direkten Aufstieg hat Eintracht Braunschweig (64), der Tabellendritte Kaiserslautern (63) kann nur noch drei Punkte holen, weil das noch ausstehende Spiel gegen den ausgeschlossenen Insolvenz-Klub Türkgücü München entfällt.

TSV 1860: Möglichst Platz vier halten für Startplatz im DFB-Pokal

Die Löwen (58 Zähler) liegen auf Platz vier gerade so noch in Lauerstellung - für sie geht es in erster Linie darum, ihre Position zu verteidigen und sich so wieder für den finanziell so wichtigen DFB-Pokal zu qualifizieren. Auch da ist noch nichts entschieden - der SV Waldhof Mannheim (56) und der VfL Osnabrück (55) halten hier ebenfalls noch Aktien.

Wann findet die Relegation statt?

Mit Dynamo Dresden steht der Gegner in der Relegation übrigens schon fest: Die Dresdner können sich bei sieben Punkten Rückstand auf den SV Sandhausen nicht mehr von Rang 16 verbessern - und bei acht Punkten Vorsprung auf Erzgebirge Aue nicht mehr direkt absteigen.

Doch wann gehen die Relegationsspiele für die Zweite Liga über die Bühne? Die Relegationsspiele zwischen den Mannschaften der 2. und 3. Liga finden am 20. Mai um 20.30 Uhr und am 24. Mai um 20.30 Uhr statt.

Wird die Relegation übertragen?

Sollten die Löwen die Relegation erreichen, würde die erste Partie im Grünwalder Stadion stattfinden. Den möglichen Aufstieg müsste die Elf von Trainer Michael Köllner dann auswärts perfekt machen.

Nach aktueller Lage finden die Relegationspartien dieses Jahr wieder vor Zuschauern statt, doch die 1860-Fans könnten im Fall der Fälle auch von der Couch aus die Spiele ihrer Mannschaft live verfolgen. Das Hin- und Rückspiel ist jeweils bei Sky und auf Sat.1 zu sehen.