Newsblog zum Trainingslager des TSV 1860 in Windischgarsten: Trikot-Dieb meldet sich nicht

Seit Donnerstag weilt der Tross des TSV 1860 im Trainingslager in Windischgarsten (Oberösterreich). Die AZ ist mit einem Reporter vor Ort und hält Sie hier mit allen News und Hintergründen auf dem Laufenden!

München/Windischgarsten - Servus, Windischgarsten! Am Donnerstag startete der TSV 1860 sein Trainingslager in dem malerischen Luftkurort in Oberösterreich. Dort bereitet sich das Team von Michael Köllner bis Dienstag (6. Juli) auf die kommende Saison vor. Neben den Trainingseinheiten sind zudem zwei Testspiele gegen SV Ried (0:1) und Austria Klagenfurt (Dienstag, 6. Juli) angesetzt.

Die AZ ist mit einem Reporter in Windischgarsten vor Ort und versorgt Sie hier mit allen News und Hintergründen!

TSV 1860 im Trainingslager: News vom 4. Juli

+++ Trikot-Dieb droht Fanclub-Rauswurf +++

Der Löwen-Fan, der beim Testspiel gegen Ried das neue Auswärtstrikot von Nachwuchsspieler Julian Bell geklaut hat, hat sich laut 1860-Sprecher Rainer Kmeth noch immer nicht gemeldet. Äußerst verwunderlich, soll er bei der Tat doch gefilmt worden sein. Dem Aufruf der Sechzger, das neue Dress zurückzugeben, ist er bislang jedenfalls nicht gefolgt. Die Löwen wollen weiterhin einfach nur das Trikot zurück. Nach AZ-Informationen scheint der Fanclub, in dem der Anhänger organisiert ist, ebendiesen rauswerfen zu wollen.

+++ Köllner testet Deichmann als Rechtsverteidiger +++

Überraschung im Vormittagstraining: Coach Michael Köllner hat Yannick Deichmann als Rechtsverteidiger getestet, um neben Neuzugang Kevin Goden eventuell einen weiteren Vertreter für den verletzten Leistungsträger Marius Willsch zu haben. Deichmanns Hauptposition ist eigentlich das offensive Mittelfeld, daneben spielte er in der Vergangenheit bereits auch schon als Mittelstürmer und Rechtsaußen. Möglicherweise kommt nun eine weitere, deutlich defensivere, Position dazu.

+++ Zwei Trainingseinheiten am Sonntag +++

Tag vier in Windischgarsten: Am Sonntag stehen zwei Trainingseinheiten auf dem Programm. Die erste findet um 10.30 Uhr statt, die zweite um 16 Uhr. Am Abend steht dann ein Mannschaftsabend mit Grillen am nahegelegenen Golfclub an.

TSV 1860 im Trainingslager: News vom 3. Juli

+++ Traditioneller Fanabend im Trainingslager +++

Am Samstagabend fand der mittlerweile traditionelle Fanabend im Trainingslager statt. Mannschaft und Fans haben sich im Restaurant "Salettl" am nahegelegenen Golfplatz getroffen, wo es ein großes Buffet gab. Die Löwen schrieben eifrig Autogramme für ihre Anhänger, die zudem auch Fragen stellen durften.

+++ Ausflug auf die Wurzeralm +++

Nach einer Trainingseinheit am Vormittag durften die Löwen am Nachmittag etwas Höhenluft schnuppern. Gemeinsam ging es für einen Ausflug auf die 1.400 m hoch gelegene Wurzeralm. Den Aufstieg meisterten die Kicker mit der Seilbahn. Nach einer kleinen Wanderung ging es noch in ein Bergmuseum. Die Laune bei Spielern und Betreuern war bestens.

Bestens gelaunt: Die Löwen bei ihrem Ausflug auf die Wurzeralm. © sampics/Augenklick

+++ 1860-Mannschaftsfoto mit den Fans +++

Am Samstag posierte der Kader des TSV 1860 gemeinsam mit den in Windischgarsten anwesenden Fans für ein Gruppenfoto.

Die Löwen-Spieler mit ihren Fans auf einem ganz speziellen Mannschaftsfoto. © sampics/Augenklick

+++ Löwen-Teambuilding in den Bergen +++

Am heutigen Samstag (10.30 Uhr) steht wieder eine Trainingseinheit für die Löwen auf dem Programm. Am Nachmittag ist dann frei - zumindest was das rein Sportliche angeht. Trainer Michael Köllner treibt das Teambuilding voran und will mit den Spielern auf den Berg. Nach AZ-Informationen geht es aber mit der Seilbahn hoch und dann in ein Bergmuseum. Am Abend steigt dann der Fanabend, aus aktuellem Anlass wohl mit etwas Distanz zwischen Anhängern und Spielern.

TSV 1860 im Trainingslager: News vom 2. Juli

+++ Testspiel-Niederlage gegen den SV Ried +++

Die Löwen verlieren ihr zweites Testspiel in dieser Vorbereitung mit 0:1 gegen den SV Ried. Hier gibt's den .

+++ Löwen trainieren Standards +++

Schwerpunkt des Vormittagstrainings waren Standardsituationen: Die Löwen trainierten eine Spielform ein, die mit einer Ecke startete - und im Optimalfall mit einem Tor auf einer der beiden Seiten endete.

Da haben die Sechzger allerdings Nachholbedarf: Nach genau null Toren von beiden Seiten, mit den wechselnden Eckenschützen Steinhart, Moll, Neudecker und Lex ging es jetzt mit Freistößen aus dem Halbfeld weiter.

TSV 1860 Standardtraining in Windischgarsten

+++ Dressel heute wieder dabei, Staude pausiert +++

Dennis Dressel bei der zweiten Einheit in Österreich wieder mit dabei sein, dafür pausiert Teamkollege Keanu Staude. Sechzigs Offensivspieler setzt aufgrund von Belastungssteuerung aus.

+++ Löwen-Präsidium kommt nach Windischgarsten +++

Tag zwei in Windischgarsten: Um 11 Uhr findet die erste und einzige Trainingseinheit des Tages statt. Der Grund: Am Nachmittag (17 Uhr) steigt das zweite Testspiel der Löwen-Vorbereitung gegen den SV Ried (hier geht es zum AZ-Liveticker). Für die Partie hat sich auch das Löwen-Präsidium um Robert Reisinger angekündigt. Zudem sollen Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer sowie Merchandising-Chef Anthony Power nach Oberösterreich kommen.

Die Sechzger dürfen sich neben dem Besuch der Führungsriege auch auf reichlich Fans freuen, 1.700 Zuschauer sind erlaubt. 1860 zufolge gibt es sogar noch einige Karten, das Testspiel ist noch nicht gänzlich ausverkauft.

TSV 1860 im Trainingslager: News vom 1. Juli

+++ Beste Stimmung: Mölders veräppelt Lang nach Eigentor +++

Eines lässt sich schon jetzt konstatieren: Die Stimmung bei den Löwen ist bestens! Exemplarisch dafür eine Szene aus dem Training, in der Sascha Mölders bei einer Torschussübung zunächst den Pfosten trifft und Youngster Niklas Lang den Nachschuss versehentlich zum Eigentor über die Linie lenkt. Der junge Abwehrspieler darf sich danach auch noch von seinem Kapitän auslachen lassen.

Um kurz vor 18 Uhr war die erste Trainingseinheit im diesjährigen Trainingslager übrigens beendet. Gutes Timing, denn kurz darauf fing es an zu regnen. Die Spieler haben nun Feierabend und dürfen die Füße hochlegen, morgen Vormittag geht's weiter mit dem Anschwitzen vor dem Testspiel gegen Ried.

+++ Volle Unterstützung: Mehr als 100 Fans verfolgen Trainingsauftakt +++

Auch beim Trainingslager in Windischgarsten können die Löwen auf die Unterstützung ihrer Fans bauen. Die erste Trainingseinheit wurde von mehr als 100 Anhängern verfolgt, beim morgigen Testspiel gegen den SV Ried (17 Uhr im AZ-Liveticker) werden wohl noch deutlich mehr dabei sein. Unter den Allesfahrern wird schon gemunkelt, dass dabei sogar ein Zuschauerrekord für ein Vorbereitungsspiel fallen könnte.

+++ Dressel auf dem Fahrrad, Linsbichler und Djayo trainieren individuell +++

Mittlerweile ist auch Gorenzel am Trainingsplatz angekommen. Dressel fährt nach Auskunft von Pressesprecher Kmeth heute nur Fahrrad, verletzt sei er aber nicht. Tim Linsbichler und Johann Djayo trainieren individuell.

Individuelle Einheit für Tim Linsbichler und Johann Djayo in Windischgarsten. © me

+++ Löwen-Fans mit klarer Botschaft: Dressel muss bleiben +++

Die Löwenfans sind sich schon mal einig, was mit dem umworbenen Mittelfeld-Juwel Dennis Dressel passieren soll. Kurios: Während auf den ersten Blick alle Spieler des Kaders (23 Feldspieler und die drei Torhüter Hiller, Kretzschmar und Szekely) da sind, fehlt ausgerechnet Dressel. Ins Trainingslager ist er aber mitgereist und schon gesehen worden. Eventuell steht gerade noch ein Gespräch mit Gorenzel an, der ebenfalls noch nicht am Platz ist.

Die Löwen-Anhänger mit einer klaren Botschaft an Sechzigs Bosse. © me

+++ Erste Einheit in Windischgarsten +++

Die Löwen sind gut in Windischgarsten angekommen und befinden sich auf dem Trainingsplatz. Die erste Einheit des Trainingslagers läuft.

Die erste Einheit im Trainingslager hat begonnen. © me

+++ Auf nach Windischgarsten! +++

Heute geht's für die Löwen ins Trainingslager, die Abfahrt nach Windischgarsten ist für 11 Uhr geplant. Doch mit viel Entspannung ist in Oberösterreich nicht zu rechnen, die erste Trainingseinheit ist bereits für Donnerstagnachmittag (16.30 Uhr) angesetzt.

TSV 1860 im Trainingslager: News vom 30. Juni

+++ Vier Spieler verpassen das Trainingslager +++

Insgesamt werden die Sechzger mit 26 Spielern und drei Torhütern nach Windischgarsten reisen. Nicht dabei sein wird neben den schon länger verletzten Marius Willsch (Schambeinentzündung), Daniel Wein (Achillessehnenreizung) und Fabian Greilinger (Syndesmosebandriss) auch Milos Cocic. Der 18-jährige Offensivspieler hat sich laut Michael Köllner am Montag eine Sprunggelenksverletzung zugezogen.

+++ Erster Testkick noch am Mittwoch +++

Schon am Tag vor der Abreise steht für die Sechzger das erste Testspiel dieser Vorbereitung auf dem Programm. Zum Aufgalopp geht es gegen den SV Heimstetten - und das endlich wieder vor Zuschauern. Insgesamt werden rund 500 Fans im Stadion vor Ort sein, die Karten waren (wenig überraschend) innerhalb weniger Minuten ausverkauft. Für diejenigen, die kein Ticket bekommen haben, gibt es allerdings gute Nachrichten: Die Partie wird im Löwen-TV, dem Youtube-Kanal der Sechzger, live gestreamt. Außerdem können Sie das Spiel wie gewohnt bei uns im AZ-Liveticker verfolgen. Anpfiff ist um 18 Uhr.

+++ Willkommen beim Löwen-Newsblog! +++

Servus und herzlich willkommen im AZ-Newsblog zum Trainingslager des TSV 1860 in Windischgarsten! Am Donnerstag bricht der Tross um Löwen-Coach Michael Köllner nach Oberösterreich auf, wo auf das Team auch dieses Jahr bei seinem Partner im Hotel Dilly residieren wird.