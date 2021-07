Löwen hautnah: Beste Stimmung beim Fanabend in Windischgarsten

Am Samstagabend fand der Fanabend im Trainingslager der Löwen statt. Auch die Causa Dennis Dressel war bei den Anhängern wieder ein Thema.

Windischgarsten - Löwen hautnah: Am Samstagabend stand im Trainingslager des TSV 1860 in Windischgarsten der traditionelle Fanabend auf dem Programm. Im Restaurant "Salettl" am nahegelegenen Golfplatz gab es ein Buffet für die mitgereisten Anhänger.

Die Sechzger schrieben eifrig Autogramme und standen den Fans für Fragen zur Verfügung. Zudem haben sich die drei Neuzugänge Yannick Deichmann, Marcel Bär und Kevin Goden am Mikrofon vorgestellt.

Neuzugang Kevin Goden stellt sich vor. © sampics/Augenklick

Dressel auch beim Fanabend Thema

Auch die Causa Dennis Dressel war (wieder einmal) Thema. Sport-Boss Günther Gorenzel zufolge gebe es jedoch keine Neuigkeiten, am aktuellen Stand habe sich nichts verändert. Heißt: Das Angebot von Darmstadt ist weiterhin zu gering, die Schmerzgrenze der Sechzger soll bei 500.000 Euro liegen.

1860-Fan und Regisseur Hubert Pöllmann war beim Fanabend dabei, einen Tag später zog er ein positives Fazit. Vor allem von Trainer Michael Köllner, Gorenzel und Präsident Robert Reisinger ist Pöllmann begeistert: "Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ein Bild der Geschlossenheit da. (...) Sie machen das einfach gut, dass von Haus aus die Chance der Spaltung nicht mehr besteht", sagte er am Sonntag der AZ.

Für die Löwen neigt sich die Zeit in Windischgarsten langsam aber sicher wieder dem Ende zu. Am Sonntag und Montag stehen noch jeweils zwei Trainingseinheiten an. Am Dienstag testen die Sechzger gegen Austria Klagenfurt, ehe es im Anschluss direkt zurück nach München geht.