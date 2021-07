Trainer Michael Köllner will heute natürlich eine überzeugende Leistung seiner Mannschaft sehen. "Wir haben natürlich in den bisherigen Trainingseinheiten an bestimmten Schwerpunkten gearbeitet, die will ich im Testspiel natürlich schon sehen", so der Oberpfälzer gestern. Heute Früh wurden noch einmal gezielt Standards trainiert.