Hansa Rostock vor Fan-Rückkehr: Wettbewerbsnachteil für den TSV 1860?

Hansa Rostock könnte Mitte März schon wieder vor Fans spielen, eine entsprechende Strategie hat die Stadt Rostock mit der Landesregierung erarbeitet. Ein Wettbewerbsnachteil für den TSV 1860?

München/Rostock - Trotz der Ergebniskrise des TSV 1860 zuletzt ist rechnerisch für die Löwen noch alles drin im Aufstiegskampf.

Die Sechzger haben vor dem Spiel beim Halleschen FC (Samstag, 14 Uhr, BR/Magenta Sport und im AZ-Liveticker) als Tabellensechster neun Punkte Rückstand auf Relegationsrang drei, den aktuell der FC Ingolstadt belegt. Mit einem Zähler und einem Spiel mehr auf dem Konto liegt Hansa Rostock auf Platz zwei.

Spielt Rostock ab Mitte März wieder vor Fans?

Genau jene Hanseaten könnten nun einen entscheidenden Vorteil in der entscheidenden Saisonphase erhalten. Nach dem Willen von Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) sollen so schnell wie möglich Zuschauer bei Sportveranstaltungen in Stadien oder Hallen der Hansestadt zugelassen werden.

Dies könne bereits beim nächsten Spiel des FC Hansa Rostock in der 3. Fußball-Liga gegen den Halleschen FC am 20. März der Fall sein. Dies ist das Ergebnis einer Beratung der Stadt mit größeren Vereinen am Donnerstagabend, sagte Stadtsprecher Ulrich Kunze am Freitag.

Rostock plant mit bis zu 3000 Zuschauern

"Die Vereine haben gute Hygienepläne ausgearbeitet. Sie stammen noch aus der ersten Lockdown-Phase und sind nun qualifiziert auf die heutige Situation angepasst worden." Diese Pläne sollen nun im Gesundheitsamt geprüft werden. Madsen wolle rasch mit den Prüfergebnissen in Gespräche mit der Landesregierung gehen.

Der OB hatte Medienvertretern gegenüber von einem Lernprozess gesprochen, der letztlich den Zuschauerbesuch ermöglichen soll. Er sprach beim Hansa-Spiel von einer Größenordnung von bis zu 3000 Zuschauern, die er für vorstellbar halte. Hintergrund des Vorstoßes ist, dass sich die Schweriner Landesregierung Pilotprojekte in Gebieten mit niedrigen Corona-Inzidenzzahlen vorstellen kann. Die Inzidenz in Rostock lag in den vergangenen Wochen stets deutlich unter 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche.

1860 profitiert von Fan-Unterstützung

Sollte das Konzept der Rostocker wirklich genehmigt und umgesetzt werden dürfen, dürfte die Forderung nach einer Fan-Rückkehr auch in den restlichen Drittliga-Städten groß sein. Denn die Unterstützung der Anhänger könnte im Aufstiegskampf zum großen und vielleicht entscheidenden Faktor werden und somit zu einer Wettbewerbsverzerrung führen.

Auch die Münchner Löwen leben von ihrer Anhängerschaft. "Ohne die Fans wäre Sechzig nichts", sagte 1860-Coach Michael Köllner einst. Sie seien schließlich "die Seele des Vereins". Das letzte Heimspiel der Sechzger vor eigenen Fans im Grünwalder Stadion ist mittlerweile über ein Jahr her.