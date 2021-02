"Habt ihr den Knall nicht gehört?": Münchner Löwen distanzieren sich von 1860

Die Münchner Löwen sorgten im S-Bahn-Derby mit einem Banner für Aufmerksamkeit. In einer Stellungnahme erklären die Ultras nun, was hinter der Aktion steckte und kritisieren das Marketing-Vorgehen bei 1860.

München - Beim 3:1-Erfolg des TSV 1860 gegen die SpVgg Unterhaching im S-Bahn-Derby haben zahlreiche Fanklubs in der Westkurve des Grünwalder Stadions ihre Zaunfahnen aufhängen lassen.

Eine Botschaft fiel besonders auf: "S-Bahn-Derby? Westkurve voll? Geistertickets? Thomas Müller? Habt ihr den Knall nicht gehört?", war auf einem Banner der "Münchner Löwen" zu lesen.

Ultras möchten sich von der Kommerzschiene des TSV 1860 distanzieren

Nun haben die Ultras der Sechzger eine zu ihrer Botschaft am Freitag veröffentlicht. Die Ultra-Anhänger der Löwen möchten sich offenbar von der Kommerzschiene des TSV 1860 distanzieren.

So wird unter anderem der Begriff S-Bahn-Derby kritisiert, da dieser "schon lange nicht mehr in seiner ursprünglichen Form angewendet" werde. Für die Ultra-Gruppierung gibt es nur ein wahres Derby gegen den Stadtrivalen FC Bayern. "Daher kritisieren die Münchner Löwen, dass der Verein den durch Medien erfundenen Begriff ebenfalls verwendet", heißt es in der Stellungnahme.

Ultras kritisieren 1860 für Müller-Post

In der Kritik steht ebenfalls der in der vergangenen Woche veröffentlichte Instagram-Post mit einem Geisterticket, auf dem der Name von Thomas Müller stand. "Diesen Namen auf einem Banner der Münchner Löwen, dafür muss schon etwas vorgefallen sein", schreiben die Ultras.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Hintergrund: Ein Geisterticket für das Spiel gegen Unterhaching wurde mit dem Namen des Spielers des FC Bayern erworben. Der TSV 1860 nutzte dies und lud das Ticket bei Instagram hoch, "um die Aktion weiter zu bewerben". Für die Ultras der Giesinger nicht nachvollziehbar.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Facebook Beitrag). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Facebook Beitrag über den Consent-Anbieter verweigert

Um ihren Unmut zu verdeutlichen, haben die Münchner Löwen am Freitag in der 60. Minute vor dem Grünwalder Stadion ein paar Böller gezündet und sich nun in der veröffentlichten Stellungnahme zu der Aktion bekannt.