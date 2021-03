Da scheppert's auf Giesings Höhen! Mölders wird nach einem Eckball per Kopf von Belkahia bedient und hämmert den Ball volley per Vollspann auf den Kasten. Dynamo-Keeper Broll bekommt aber gerade noch die Pranke nach oben und lenkt die Kugel mit den Fingerkuppen an die Latte. Was für ein irrer Reflex!