Fan-Rückkehr bei Hansa Rostock: Wettbewerbsnachteil für den TSV 1860?

Hansa Rostock wird am Wochenende als erster Profi-Fußballverein in Deutschland seit fast fünf Monaten wieder vor Zuschauern im Stadion spielen. Ein Nachteil für TSV 1860 und Co.?

19. März 2021 - 10:00 Uhr | AZ/SID