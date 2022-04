FC Bayern: Süle fällt mit Influenza gegen Villarreal aus – weitere personelle Fragezeichen

Bayerns Abwehrchef Süle fällt für das Spiel gegen Villarreal aus. Startet Musiala für Gnabry?

München - Der Schlüssel zum Sieg gegen Augsburg war diesmal die Energie von der Ersatzbank – das erkannte auch Gästetrainer Markus Weinzierl. "Bayern ist in der zweiten Halbzeit besser geworden mit Musiala, Coman und Davies. Da haben sie brutale Qualität eingewechselt", sagte der Coach – und vergaß bei seiner Aufzählung noch Marcel Sabitzer.

Sabitzer überzeugte mit Siegeswillen

Der Österreicher, der ab der 57. Minute für Leon Goretzka mitwirken durfte, überzeugte mit Zweikampfstärke und Siegeswillen. "Sabi und King haben uns durch ihre Aktionen und Galligkeit das Spiel gewonnen", schwärmte Julian Nagelsmann: "Vor allem Sabi hat heute sein bestes Spiel gemacht."

So gut sogar, dass er am Dienstag gegen Villarreal in der Startelf steht? Nein. "Morgen werden aber andere beginnen, die mehr Bayern-Identität haben, weil sie schon länger da sind", erklärte Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz am Montag.

Im Zentrum wird er auf Goretzka, Joshua Kimmich und Thomas Müller setzen, mit Sabitzer hat er nun aber immerhin eine echte Alternative draußen.

Veränderte Startelf gegen Villarreal

Im Vergleich zum Augsburg-Spiel wird sich gegen Villarreal in der Startelf einiges ändern. Alphonso Davies, diesmal 57 Minuten geschont, rückt anstelle von Omar Richards ins Team, Kingsley Coman ersetzt Leroy Sané.

Und Jamal Musiala könnte statt des kriselnden Serge Gnabry auf der offensiven Außenbahn beginnen.

Niklas Süle fällt mit Influenza A aus

In der Defensive muss Bayern auf Abwehrchef Niklas Süle verzichten. Der 26 Jahre alte Nationalspieler fehlte am Montag im Abschlusstraining, von der Einheit waren nur die ersten 15 Minuten für die Medien einsehbar. Süle war am Samstag beim 1:0 (0:0) des FC Bayern in der Bundesliga gegen den FC Augsburg wegen leichten Fiebers nicht dabei.

"Niki ist krank, der fehlt noch vier Tage. Er hat Influenza A. Das ist bitter für uns und für ihn. Er wird uns nicht zur Verfügung stehen", bestätigte der Bayern-Coach am Montag. Auch Corentin Tolisso, Eric Maxim Choupo-Moting und Bouna Sarr werden nicht zur Verfügung stehen.

Lucas Hernández, der am Samstag wegen einer Oberschenkelprellung passen musste, war hingegen beim Abschlusstraining dabei und ist gegen Villarreal dabei.