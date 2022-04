Choupo-Moting trainiert individuell – Kader-Comeback gegen Villarreal?

Eric Maxim Choupo-Moting steht nach Corona-Infektion und Knieproblemen wieder vor dem Comeback. Am Sonntag absolvierte er eine individuelle Trainingseinheit.

Eric Maxim Choupo-Moting trainierte am Sonntag wieder. (Archivbild)

München - Bayern-Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting ist am Sonntag wieder ins Training eingestiegen – der Angreifer absolvierte am Sonntag eine individuelle Einheit.

Der 33-Jährige hatte zunächst wegen einer Corona-Infektion gefehlt, für das Heimspiel gegen den FC Augsburg (1:0) am Samstag bremsten ihn Knieprobleme aus.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Choupo-Moting gegen Villarreal wieder im Kader?

Das nächste Spiel für die Bayern steht bereits am Dienstagabend an: Dann geht es für die Münchner im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League um den Einzug in die nächste Runde (21 Uhr, Amazon Video und im AZ-Liveticker). Das Hinspiel verloren die Bayern mit 0:1 gegen Villarreal.

Dann wieder mit Choupo-Moting im Kader? Noch unklar! "Es ist eine Verletzung, die man schwer bewerten kann, die drei Tage oder drei Wochen dauern kann. Ob es für Dienstag oder das Wochenende drauf reicht, werden wir sehen", sagte Trainer Julian Nagelsmann noch am Freitag.