Nach starkem Joker-Einsatz: Bayern-Coach Nagelsmann schwärmt von Sorgenkind Sabitzer

Der FC Bayern tut sich auch gegen den FC Augsburg lange schwer und kommt erst in der zweiten Halbzeit halbwegs ins Rollen. Grund dafür waren laut Trainer Julian Nagelsmann die Einwechslungen von Kingsley Coman und vor allem Marcel Sabitzer, der ein Sonderlob erhält.

München - Spielerisch läuft es derzeit eher mau beim FC Bayern. Nach der völlig enttäuschenden Leistung bei der Niederlage in Villarreal (0:1) taten sich die Münchner am vergangenen Wochenende gegen den abstiegsbedrohten FC Augsburg enorm schwer, wirkten beim hart erkämpften 1:0-Sieg seltsam pomadig und ideenlos.

Erst nach dem Seitenwechsel kamen die Bayern etwas besser in Schwung und erarbeiteten sich erste Torchancen. Hauptgrund für die Leistungssteigerung im zweiten Durchgang waren laut Trainer Julian Nagelsmann die Einwechslungen von Kingsley Coman und Marcel Sabitzer, die das Spiel der Münchner umgehend belebten.

Julian Nagelsmann lobt Marcel Sabitzers "Galligkeit"

"Sabi und King haben uns das Spiel ein bisschen gerettet und die drei Punkte beschert. Wir hatten in der ersten Halbzeit viele Momente, die Sabi in der zweiten Halbzeit dann gelöst hat in unserem Sinne", lobte der Bayern-Coach seine beiden Joker.

Es war ein herausragendes Spiel und ein herausragender Einsatz von ihm. Nagelsmann über Sabitzers Joker-Einsatz

Insbesondere für Sabitzer, der nach seiner Verpflichtung von RB Leipzig im vergangenen Sommer lange seiner Form hinterhergelaufen ist, hatte der 34-Jährige noch weitere warme Worte übrig. "Er hatte diese Galligkeit, die ihn in Leipzig so ausgezeichnet hat. Auch seinen feinen Fuß bei dem Pass auf King hat man gesehen, als Gikiewicz super hält. Da sieht man, was für eine feine Klinge er hat", schwärmte Nagelsmann.

Auch im Spiel gegen den Ball habe sich der österreichische Nationalspieler stark präsentiert. "Und im Umkehrschluss dieses ständige Attackieren für die Ballgewinne. Das hat ihn heute extrem ausgezeichnet. Es war ein herausragendes Spiel und ein herausragender Einsatz von ihm", lobte der Bayern-Coach.

Marcel Sabitzer zeigt aufsteigende Form beim FC Bayern

Während sich zahlreiche Leistungsträger wie Thomas Müller, Joshua Kimmich oder Serge Gnabry ausgerechnet in der aktuellen, für die Münchner entscheidenden, Saisonphase im Formtief befinden, zeigte bei Sabitzer die Leistungskurve schon zuletzt nach oben. Bereits nach seiner Einwechslung im Spiel beim SC Freiburg sorgte der Österreicher für Belebung und belohnte sich mit seinem ersten Treffer im Bayern-Trikot.

Dass er im Rückspiel gegen den FC Villarreal am Dienstag (21 Uhr, Amazon Prime und im AZ-Liveticker) seine Chance von Anfang an bekommt, scheint allerdings unwahrscheinlich. Gegen die Spanier dürfte Nagelsmann erneut auf sein Mittelfeld-Duo Kimmich und Goretzka setzen, auch auf den offensiven Positionen haben andere Spieler die Nase vorn. Wie wertvoll Sabitzer auch von der Bank sein kann, hat er zuletzt aber gezeigt.