FC Bayern glaubt an eine wundersame Wandlung gegen Villarreal

Gegen Augsburg legen die Bayern beim 1:0 einen extrem schwachen Auftritt hin. Gegen Villarreal muss eine Steigerung von "60, 70 Prozent" her, sagt Nagelsmann, der sicher ist, dass die Spieler "gallig sind".

München - Launisch, unberechenbar und sehr wechselhaft. Der FC Bayern spielt im April 2022 wie sich das Wetter in der bayerischen Landeshauptstadt präsentiert.

Auf Regen folgt Sonne, dazwischen ein Graupelschauer mit Schnee, kurz danach ist der Himmel wieder strahlend-blau. Nach dem Nachtfrost am Wochenende sind für Mitte der Woche sommerliche 22 Grad angekündigt.

Arbeitssieg gegen Augsburg: Zäh und uninspiriert

Ob dann die Laune an der Säbener Straße richtig heiter sein wird nach dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Villarreal? Die Aufgabe vom Dienstag (21 Uhr, Amazon Prime und im AZ-Liveticker), das schmeichelhafte 0:1 vom Hinspiel gegen die Spanier noch umzubiegen, ist nach dem Nachmittagsfrust am Samstag nicht kleiner geworden. Der zähe, uninspirierte 1:0-Arbeitssieg gegen den FC Augsburg hat zwar den Neun-Punkte-Abstand zu Borussia Dortmund zementiert, die aktuellen Probleme des Bald-Wieder-Meisters allerdings verdeutlicht.

Gegen den Abstiegskandidaten half nur die Unachtsamkeit von FCA-Verteidiger Reece Oxford und dessen Handspiel. Den Elfmeter nach VAR-Entscheidung verwandelte Robert Lewandowski (82.).

Mehr Bayern fand kaum statt, ein erschreckend schwacher Auftritt. Matt, lahm, träge. "Zu wenig Anlaufgeschwindigkeit, zu langsam mit dem Ball, nicht der nötige Elan", kritisierte Trainer Julian Nagelsmann, der nach dem Schlusspfiff die Faust zeigte. Bei so einem Sandwich-Kick zwischen zwei K.o.-Spielen in der Champions League (Nagelsmann: "Ein undankbarer Zeitpunkt für ein Bundesliga-Spiel") zählt das nackte Ergebnis, nicht das Erlebnis.

Nagelsmann: "Es war kein Glamour-Spiel"

Zum Leidwesen der erstmals wieder 75.000 zugelassenen Fans in der ausverkauften Allianz Arena. "Das Gewinnen stand über allem. Es war kein Glamour-Spiel, aber das ist mir bums-scheiß-egal."

Denn, so Nagelsmann, man sei "unter Zugzwang". Nicht zuletzt er selbst. Der Cheftrainer weiß: "Am Dienstag wird abgerechnet." Und bei einem Ausscheiden gegen einen Verein, der anders als der mögliche Halbfinal-Gegner FC Liverpool nicht zu Europas Klub-Hautevolee gehört, würde auch seine erste Saison nicht mal die Note drei bekommen. Gegen Villarreal muss laut Nagelsmann eine Steigerung um "60, 70 Prozent" her.

Fordert eine andere Einstellung seiner Spieler: Bayern-Trainer Julian Nagelsmann. © IMAGO / MIS

Sprich: eine wundersame Wandlung. Aus der satten, müden Liga-Raupe soll ein bunter, dynamischer Königsklassen-Schmetterling werden. Doch wie? "Ich habe viel zu tun bis Dienstag, das ist mir bewusst", erklärte Nagelsmann. Und zwar? Das Weiterkommen sei eine Frage der Einstellung, nicht zwingend des Coachings.

"Es beginnt immer mit der Haltung und darum, diese mit Emotionalität zu füllen", referierte Nagelsmann, "erst dann kommt die Taktik, Technik und Tagesform." Zur Veranschaulichung wählte der Fußballlehrer ein Beispiel: "Wenn man sagt, man will wandern gehen und geht doch nicht, obwohl man schon am Parkplatz am Berg steht, war die Haltung vielleicht gut, aber die Emotionalität vielleicht nicht ganz so."

Vor Spiel gegen Villarreal: Die Haltung der Bayern stimmt schonmal

Am Dienstag, wenn es um alles geht, braucht es sämtliche Komponenten des Erfolgs. "Wir werden auf jeden Fall da sein. Wir sind alle heiß und werden das Spiel rocken", meinte Kapitän Manuel Neuer, während Leon Goretzka versprach, "dass wir uns am Dienstag gegen Villarreal steigern müssen – und das werden wir auch tun. Da brennt die Hütte, und wir werden ein Spiel abliefern, das Bayern-like ist."

Eine Aussage, die Nagelsmann leuchtende Augen bescherte. "Ich habe ein paar Nachrichten von Spielern bekommen, dass wir zu 100 Prozent weiterkommen", berichtete der Trainer: "Die sind gallig." Der erste Schritt scheint getan. Schließlich beginnt es doch angeblich immer mit der Haltung.

Und der berühmte Druck? Das sei jedes Jahr das gleiche in dieser Phase, "jetzt kommt es darauf an", entgegnete Goretzka cool. Es sei die Phase, die "wir alle lieben, die die Fans sehen wollen. Es kommen die K.o.-Spiele, es geht um Titel. Wir freuen uns extrem darauf."