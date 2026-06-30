Bill und Tom Kaulitz feiern gemeinsam mit ihren beiden Band-Mitgliedern sowie prominenten Gästen auf der Dachterrasse des Mandarin Oriental in München. Für die neue Hotel-Chefin Barbara Göttling hätte der Start im neuen Job kaum glamouröser sein können. Heidi Klum fehlt. Doch schon bald dürfte sie nach München zurückkehren.

Sommerabend, Promi-Gäste und eine der schönsten Dachterrassen der Stadt: Bill Kaulitz, sein Zwillingsbruder Tom Kaulitz sowie Tokio-Hotel-Bandkollege Georg Listing luden am Montagabend zu einem exklusiven Event ins Mandarin Oriental in der Altstadt. Bei München-Besuchen checken die Musiker inzwischen regelmäßig im feinen Fünf-Sterne-Hotel ein.

Tequila-Party von Bill und Tom Kaulitz in München – in dieser exklusiven Location

Gefeiert wurde auf der Terrasse des Luxushotels mit traumhaftem 360-Grad-Ausblick. Anlass war die Präsentation der Tequila-Marke KAA DOS, die Tom und Bill Kaulitz gemeinsam mit Georg Listing gegründet haben.

Unter den Gästen waren Tokio-Hotel-Schlagzeuger Gustav Schäfer sowie die Verantwortlichen hinter der Netflix-Erfolgsserie "Kaulitz & Kaulitz": Constantin-Film-Vorstand Oliver Berben mit Ehefrau Katrin, TV-Produzent Otto Steiner, Netflix-Non-Fiction-Chefin Wiebke Schodder und Netflix-Vizepräsidentin für Content Katja Hofem.

Oliver Berben und Ehefrau Katrin posieren mit den Kaulitz-Zwillingen. © PR for Mandarin Oriental, Munich via Getty Images

Für Barbara Göttling war der Abend ein ganz besonderer. Erst seit wenigen Wochen steht sie als neue Direktorin an der Spitze des Mandarin Oriental München. Sie durfte mit den Kaulitz-Zwillingen gleich zwei prominente Stammgäste des Hauses begrüßen und zeigte sich entzückt. "Es war mir eine große Freude, diesen besonderen Abend gemeinsam mit Bill und Tom Kaulitz zu hosten und den Spirit von KAA DOS erlebbar zu machen. Was uns verbindet, ist die Leidenschaft, Menschen zusammenzubringen und echte Momente zu schaffen", sagte Hotel-Chefin Göttling der AZ. "Wie beim Tequila steht auch bei uns echtes Craftsmanship im Mittelpunkt – als Gastgeber und als 'Masters of Craft', die für großartige Gesellschaft und unvergessliche Erlebnisse stehen."

Münchens Mandarin-Oriental-Direktorin Barbara Göttling und Dominik G. Reiner (General Manager Mandarin Oriental Savoy/Zürich und Area Vice President) mit den Tokio-Hotel-Stars Georg Listing, Tom Kaulitz und Bill Kaulitz. © PR for Mandarin Oriental, Munich via Getty Images

Heidi Klum fehlt – das Oktoberfest ruft aber schon

Eine fehlte allerdings: Heidi Klum. Die Ehefrau von Tom Kaulitz blieb diesmal in ihrer Wahlheimat Los Angeles. Allzu lange muss München aber nicht auf das Topmodel verzichten. Denn in wenigen Wochen startet das Oktoberfest. Auf der Theresienwiese laufen bereits die Aufbauarbeiten. Heidi Klum gilt als großer Fan des Hofbräuhauses – dort feierte sie 2025 sogar ihr eigenes "Heidifest" – und war danach erstmals auch auf der Wiesn zu Gast. Auch heuer will sie wieder in München mitschunkeln.

Bill Kaulitz hatte in München ein volles Programm

Schon am Samstag war Bill Kaulitz in München unterwegs. Beim Christopher Street Day überraschte er die Besucher mit einem Auftritt auf dem Wagen der Burger-Kette Hans im Glück.

Für die komplette Parade blieb allerdings keine Zeit (die AZ entdeckte den Sänger dennoch). Denn die Deutschlandpremiere des neuen "Minions"-Films wartete. Darin leiht Bill Kaulitz dem kleinen Bösewicht "Goomi" seine Stimme.

Dass die Kaulitz-Brüder ihre Gäste ausgerechnet im Mandarin Oriental empfingen, kommt nicht von ungefähr. Das Luxushotel gehört zu den exklusivsten Adressen der Stadt und ist für die Musiker längst die erste Wahl in München (Klum und Kaulitz nächtigten zuletzt in der edlen Turmsuite). Vor allem die Dachterrasse lockt regelmäßig internationale Stars, Unternehmer und prominente Persönlichkeiten an.

Die Gastegeber feiern sich selbst: Tom und Bill Kaulitz mit Georg Listing. © PR for Mandarin Oriental, Munich via Getty Images

Der sommerliche Abend bot dafür einmal mehr die passende Kulisse. Zu späterer Stunde mussten die Tequila-Genießer die Dachterrasse allerdings hurtig verlassen, da über München ein heftiges Unwetter mit starkem Regen zog. Die gute Stimmung blieb jedoch erhalten: Weitergefeiert wurde kurzerhand nur wenige Stockwerke tiefer im Gourmet-Tempel Matsuhisa. Dieser Umtrunk ist freilich nicht ins Wasser gefallen.