Das aktuelle Wochenende in München steht ganz im Zeichen des Christopher Street Days. Am Samstag bildet die Polit-Parade durch die Innenstadt einen wichtigen Höhepunkt. Das will sich ein Star aus West Hollywood nicht entgehen lassen: Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz.

München feiert Vielfalt: Zum CSD-Wochenende wehen in der bayerischen Landeshauptstadt die Regenbogenflaggen, um Sichtbarkeit für die LGBTQI*-Community zu schaffen. Um 12 Uhr rollen am Samstag (27. Juni) die Trucks der Politparade durch die Stadt, begleitet von zahlreichen Fußgruppen und zehntausenden Zuschauern. Mittendrin dabei: Sänger und Entertainer Bill Kaulitz. Was treibt den Schwager von Heidi Klum zum Pride-Wochenende in die Isar-Metropole?

"The Party has arrived": Bill Kaulitz beim CSD in München

Bill Kaulitz ist ein begeisterter Anhänger des Christopher Street Days und setzt sich für die Akzeptanz queerer Menschen ein. Der Frontmann der Band Tokio Hotel identifiziert sich selbst als queer. Am Samstag zeigt er sich in München bestens gelaunt und ausgelassen, wie die AZ vor Ort beobachtet.

Hat sich für den heißen CSD-Tag in luftige Kleidung geschmissen: Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz. © Sven Geißelhardt

Bereits am Freitag flog Bill Kaulitz von Paris nach München ein. Genächtigt wird standesgemäß im Luxushotel Mandarin Oriental (fünf Sterne), wo er mit Schampus und Macarons empfangen wurde.

Gefeiert wird auf dem Münchner CSD natürlich nicht alleine. Bill Kaulitz ist auf dem Wagen des Burger-Franchise-Unternehmens "Hans im Glück" unterwegs und hat seinen Bandkollegen Georg Listing an der Seite. Bill Kaulitz hat sich für den heißen CSD-Tag in luftige Kleidung geschmissen. Der Sänger trägt ein blaues Sporttrikot, dazu eine glitzernde kurze Hose und gelbe High-Heel-Stiefel.

Tokio-Hotel-Star Bill Kaulitz fährt beim Münchner CSD auf dem Wagen von "Hans im Glück" mit. © Sven Geißelhardt

Am Sonntag präsentieren Bill & Tom Kaulitz in München neues Projekt

Dass Bill Kaulitz zum CSD-Wochenende in München weilt, ist kein Zufall. Am Sonntag (28. Juni) präsentiert der Sänger gemeinsam mit Zwillingsbruder Tom das neueste Projekt: Beim Animationsfilm "Minions & Monsters" haben die beiden Sprechrollen übernommen. Der Streifen feiert am Sonntagnachmittag große Deutschlandpremiere im Mathäser Filmpalast. Ob die Kaulitz-Twins trotz des heißen Wetters mit einem Kreischkonzert ihrer Fans empfangen werden, bleibt abzuwarten. Erstmal wird noch ausgelassen auf dem CSD in München gefeiert.