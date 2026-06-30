Ausnahmezustand im Mathäser Filmpalast: Am Sonntagnachmittag wurden Bill und Tom Kaulitz von hunderten lautstarken Fans empfangen. Die beiden Tokio-Hotel-Stars waren extra für die Deutschlandpremiere von "Minions & Monsters" nach München gereist. Was war auf dem gelben Teppich geboten? Die AZ war mit dabei.

Der Fan-Andrang war bei der "Minions & Monsters"-Premiere hoch, viele wollten einen Blick auf die Kaulitz-Brüder werfen.

Sven Geißelhardt 9 Der Fan-Andrang war bei der "Minions & Monsters"-Premiere hoch, viele wollten einen Blick auf die Kaulitz-Brüder werfen.

Im Kino war ein Kamerateam dabei. Ob Bill und Tom Kaulitz an einer vierten Staffel zu "Kaulitz & Kaulitz" arbeiten?

Sven Geißelhardt 9 Im Kino war ein Kamerateam dabei. Ob Bill und Tom Kaulitz an einer vierten Staffel zu "Kaulitz & Kaulitz" arbeiten?

Am Samstag wurde noch ausgelassen auf dem Münchner CSD gefeiert, doch am Sonntag (28. Juli) stand für Bill Kaulitz mit Bruder Tom ein wichtiger Termin an. Bei der Deutschlandpremiere von "Minions & Monsters" rührten die berühmtesten Zwillinge Deutschlands ordentlich die Werbetrommel für den neuesten Animationshit über die kleinen gelben Chaos-Stifter. Der Auftritt wurde gebührend von Fans und Schaulustigen gefeiert. Die AZ hat den Trubel um Heidi Klums Ehemann und Schwager ganz genau beobachtet.

Bill und Tom Kaulitz in München von kreischenden Fans empfangen

Bereits Stunden vor Start der Premiere hatten sich hunderte Schaulustige am gelben Teppich im Mathäser Filmpalast versammelt, um einen Blick auf die Stargäste aus West Hollywood zu werfen. Standesgemäß wurden Bill und Tom Kaulitz bei ihrer Ankunft mit einem Kreisch-Konzert der Superlative begrüßt. Selbst die geladenen Promis zeigten sich beeindruckt von dem lauten Empfang.

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Cathy Hummels beeindruckt: "Habe noch nie so viele Fans gesehen"

Für Cathy Hummels war die Premiere von "Minions & Monsters" etwas ganz Besonderes, denn sie konnte Arbeit und Privates miteinander verbinden. Sohn Ludwig durfte ausnahmsweise mit dabei sein. "Er ist so aufgeregt. Wir haben sogar ein Kostüm für ihn gekauft", erzählte die Unternehmerin der AZ. Der Achtjährige durfte sogar ausnahmsweise mit der berühmten Mama für die Fotografen posieren, schließlich war er in seiner "Minions"-Verkleidung nicht zu erkennen.

Cathy Hummels posierte ausnahmsweise mit Sohn Ludwig auf dem gelben Teppich. © imago

Den Hype um die Kaulitz-Twins kann Hummels nachvollziehen. "Ich finde die beiden toll, sie machen das großartig", sagte sie über Bill und Tom. "Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie so viele Fans auf einer deutschen Premiere gesehen. Und ich moderiere viele Premieren." Für die 38-Jährige selbst war es allerdings kein persönlicher Fan-Moment, wie sie betonte: "Für mich sind alle Menschen gleich. Ich freue mich für andere, wenn sie sehr erfolgreich sind und ich gönne es den beiden."

Auch Jens "Knossi" Knossalla freute sich auf die besondere Premiere in München. Der Entertainer konnte es kaum erwarten, den Film im Kino zu sehen. "Die Minions holen uns einfach aus unserem Alltag", sagte er am gelben Teppich. "Es macht einfach Spaß. Es ist ein Geschwabbel ohne großen Inhalt. Man muss nicht viel nachdenken und ich liebe es."

Fauxpas am gelben Teppich: Mehrere Kinder enttäuscht von Kaulitz-Besuch

Bill und Tom Kaulitz nahmen sich ausreichend Zeit für die Fans, schrieben Autogramme und posierten für Selfies. Doch bei dem großen Andrang konnten sie offenbar nicht jedem Bewunderer gerecht werden. Eine Mutter berichtete der AZ am Rande der Veranstaltung, dass mehrere Kinder enttäuscht worden seien. "Aufgrund des Trubels hat ein Security-Mitarbeiter die Kleinsten, etwa 15 bis 20 Kinder, in die erste Reihe geholt", sagte sie. Doch dann folgte die Ernüchterung: "Obwohl die Kinder gewunken und gerufen haben, sind Bill und Tom einfach schnell vorbeigelaufen, ohne sich einmal umzudrehen." Da mussten im Anschluss ein paar Tränen getrocknet werden.

Am gelben Teppich versammelten sich zahlreiche Schaulustige. © Sven Geißelhardt

Bill Kaulitz: "Ich bin eher der Introvertierte"

Trotz dieses – höchstwahrscheinlich unbeabsichtigten – Fauxpas nahmen sich die Kaulitz-Zwillinge viel Zeit für die Premiere-Gäste im Kino. Insgesamt neun Säle waren für "Minions & Monsters" reserviert. Bill und Tom Kaulitz erschienen in jedem davon persönlich, was für sie eine absolute Herzensangelegenheit war. "Tom steht gerne im Mittelpunkt", scherzte Bill Kaulitz. "Ich bin eher der Introvertierte." Die beiden synchronisieren in dem Film den Roboter "Dort" und das Monster "Goomi" und verrieten, dass sie sogar einen Casting-Prozess durchlaufen mussten. "Wir haben erst mal für beide [ Rollen, d.R. ] vorgesprochen. Dann haben wir uns entschieden und ich wollte lieber 'Goomi' machen. Dieser Wunsch wurde uns dann auch erfüllt."

Im Kino gab es dann auch noch einige Geschenke, die von den Stargästen ins Publikum geworfen wurden. Auffällig war, dass Bill und Tom Kaulitz ständig von einem Kamerateam begleitet wurden – auch in den Kinosälen. Ob die beiden bereits an einer vierten Staffel ihrer Reality-Show "Kaulitz & Kaulitz" arbeiten? Die dritte Staffel feiert am 23. Juli Premiere auf Netflix und wird bereits heiß erwartet. Bei diesem Erfolg werden die Tokio-Hotel-Zwillinge höchstwahrscheinlich weitere Folgen produzieren.

Im Kino war ein Kamerateam dabei. Ob Bill und Tom Kaulitz an einer vierten Staffel zu "Kaulitz & Kaulitz" arbeiten? © Sven Geißelhardt

Damit ging eine aufregende Kino-Premiere zu Ende. In der Bilderstrecke oben sehen Sie weitere Eindrücke vom München-Besuch der Kaulitz-Brüder.