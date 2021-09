Bundestagswahl 2021 im Newsblog: 9,4 Millionen Menschen in Bayern können Bundestag wählen

Am Sonntag, 26. September, ist Bundestagswahl. Wer gewinnt, wer verliert? Wer wird Kanzler oder Kanzlerin? Olaf Scholz (SPD), Annalena Baerbock (Grüne) und Armin Laschet (CDU) wissen ab Sonntag, 18 Uhr, mehr. Dann beginnt die Auszählung. Der AZ-Newsblog zur Wahl.

München/Berlin - Die Bundestagswahl am Sonntag ist so spannend wie selten, Angela Merkel tritt nach 16 Jahren im Amt ab – das hat es so zuvor in der Bundesrepublik noch nicht gegeben. Wer regiert Deutschland die nächsten vier Jahre? Wie sieht der 20. Deutsche Bundestag aus? Schafft die SPD tatsächlich den Wahlsieg, und Olaf Scholz es damit ins Kanzleramt? Oder holt die Union mit Armin Laschet doch noch in den letzten Tagen auf? Und wo landen die Grünen mit Annalena Baerbock am Ende?

Bundestagswahl-News vom 26.09.2021

+++ 9,4 Millionen Menschen in Bayern können Bundestag wählen +++

In Bayern sind heute rund 9,4 Millionen Wahlberechtigte zur Wahl des neuen Deutschen Bundestages aufgerufen. Die Wahllokale haben von 8.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Viele Menschen haben ihre Stimme aber auch schon vorab per Briefwahl abgegeben.

Jeder Wahlberechtigte hat zwei Stimmen. Die Zweitstimme entscheidet über die Zusammensetzung des Bundestages. Mit der Erststimme wird in jedem der 46 Wahlkreise im Freistaat ein Direktkandidat beziehungsweise eine Direktkandidatin gewählt.

Abgesehen vom bundesweiten Wahlergebnis wird in Bayern mit Spannung erwartet, wie die CSU abschneidet. Umfragen hatten die Christsozialen zuletzt unter der 30-Prozent-Marke gesehen. Zudem richtet sich der Blick auf die Freien Wähler mit ihrem Vorsitzenden Hubert Aiwanger, die auf den ersten Einzug in den Bundestag hoffen. Umfragen hatten sie aber stets unter der Fünf-Prozent-Hürde gesehen.

Bundestagswahl-News vom 25.09.2021

+++ SPD-Kanzlerkandidat Scholz: Lieblingskoalition mit Grünen +++



SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat seinen Wunsch nach einer Koalition mit den Grünen bekräftigt. "Das ist meine Lieblingskoalition", sagte Scholz am Samstag auf seinem letzten Termin vor der Bundestagswahl in seinem Wahlkreis in Potsdam. An die Wähler appellierte er, mit ihrer Stimme dafür zu sorgen, dass die SPD ein starkes Ergebnis erziele. Die Regierung wolle er dann mit Ministern besetzen, die das auch gut können, sicherte er auf eine entsprechende Frage zu. "Je zur Hälfte Männer und Frauen", sagte er. In dem Neubaugebiet stellte er sich den Fragen der Bürger. Die Themen reichten von Angleichung der Ost-Renten an das West-Niveau ("der letzte Schritt in der Angelegenheit folgt"), über Personalmangel in der Pflege (2ordentliche Bezahlung erforderlich2) bis zum Wahlalter bereits ab 16 ("sollte deutschlandweit gesenkt werden"). Scholz bewirbt sich im Wahlkreis Potsdam um ein Direktmandat. Dort tritt auch die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock als Direktkandidatin an.

+++ Grüner Landesfinanzminister sieht Vermögenssteuer kritisch +++



Baden-Württembergs grüner Finanzminister Danyal Bayaz sieht eine von seiner Partei geforderte Vermögensteuer kritisch und zeigt sich deshalb für etwaige Koalitionsverhandlungen zu dem Thema flexibel. "Die Vermögenssteuer steht in unserem Wahlprogramm - ich persönlich sehe sie allerdings skeptisch" sagte er der "Wirtschaftswoche". Baden-Württemberg habe viele inhabergeführte Unternehmen. "Bei denen würde eine Vermögenssteuer an die Substanz gehen, das finde ich schwierig." Für die Steuerverwaltung wäre sie nach seiner Darstellung auch kaum zu bewältigen. "Wenn sie jetzt auch noch jährlich Oldtimer zählen und Picassos bewerten müssen, wäre das gar nicht zu leisten", sagte Bayaz. "Sicher würde bei den Verhandlungen das eine oder andere Thema zur Disposition stehen." +++ Bericht: Mehr als 4.200 Straftaten mit Wahlkampf-Zusammenhang +++

Im Zusammenhang mit dem Wahlkampf haben die Sicherheitsbehörden einem Medienbericht zufolge bislang mehr als 4.200 Straftaten registriert. Die "Welt am Sonntag" beruft sich dabei auf eine Umfrage unter den Bundesländern, wobei einzig Hessen keine konkreten Zahlen genannt habe. Demnach handele es sich vor allem um Sachbeschädigungen, insbesondere an Wahlplakaten. Aber auch Gewaltdelikte, Propagandadelikte und Beleidigungen seien verzeichnet worden. Der Zeitung zufolge sind nicht nur Straftaten im Vorfeld der Bundestagswahl enthalten, sondern auch Fälle im Zusammenhang mit anderen Wahlkämpfen wie in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin. Dort werden an diesem Sonntag parallel zum Bundestag die Landesparlamente neu gewählt. Die Zahl decke sich mit Angaben des Bundeskriminalamtes in einem internen Lagebild, aus dem die "Welt am Sonntag" zitiert.

+++ "Gewinnen wie Alemannia": Laschet-Vergleich hinkt und amüsiert +++

Wahlkampfauftritt quasi vor der eigenen Haustür: CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat am Samstag in Aachen noch einmal entschlossen für sich geworben – mit Unterstützung der scheidenden Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Laschet sorgte mit einem unpassenden Vergleich aus dem Sport für Lacher. "Wir wollen immer gewinnen, so wie die Alemannia auch", sagte der 60-Jährige. Er hatte dabei allerdings nicht bedacht, dass die Glanzzeiten der Alemannia schon eine ganze Weile zurückliegen: 2006 spielte der Klub noch in der Bundesliga, aber inzwischen nur in der Regionalliga West – von zwei Insolvenzverfahren mal ganz abgesehen.

Zuletzt war Laschet bereits ein gut gemeinter Tweet zum erfolgreichen Abschneiden des FC Bayern und von Borussia Dortmund um die Ohren geflogen, die ihre Partien doch ohne größere Probleme gewonnen hatten - und so machte der Hinweis auf den "Schlusspiff" mit Blick auf den Verlauf der beiden Spiele gar keinen Sinn.

+++ Mehr als zwei Drittel der Deutschen halten den Bundestag für zu groß +++

Der Bundestag könnte nach den Einschätzungen von Wahlrechtsexperten mit den nächsten Wahlen ein XXL-Format mit über 1.000 Sitze erreichen.

Derzeit hat er 709 Sitze. Doch bereits das ist den meisten Deutschen zu viel: In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov sagten 71 Prozent, dass dem Parlament zu viele Abgeordnete angehörten. 11 Prozent sagten, sie hielten die Anzahl der Sitze für genau richtig. Nur 3 Prozent meinten, der Bundestag müsse vergrößert werden.

Die Normgröße des Bundestags beträgt eigentlich 598 Mandate. Grund für das Wachstum sind die Überhangmandate. Sie führen dazu, dass der Bundestag bereits bei den letzten Wahlen 2017 eine Rekordgröße erreicht hat - die allerdings diesmal erneut getoppt werden dürfte.

+++ Schneider rechnet mit vielfältigerer SPD-Bundestagsfraktion +++



Carsten Schneider, Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, erwartet eine jüngere und vielfältigere Fraktion nach der Bundestagswahl. "Ich gehe davon aus, dass die Hälfte neue Abgeordnete sein werden", sagte Schneider der dpa am Rande einer SPD-Wahlkampfveranstaltung am Samstag in Erfurt. Es werde wohl sehr viele junge Abgeordnete geben, und die Fraktion werde vielfältiger sein als bisher. "Wir haben viele Kandidaten auch mit Migrationshintergrund. Es wird nicht mehr so homogen, sondern heterogener sein. Ich halte das für einen Gewinn." Bestätigten sich die Umfragewerte der SPD im Wahlergebnis, werde es auch eine größere SPD-Fraktion sein, so Schneider. Am Sonntag wird in Deutschland ein neuer Bundestag gewählt. In den letzten Umfragen vor der Wahl lag die SPD vor der CDU - teils sehr knapp.

+++ Umfrage-Mehrheit sagt: Werden Merkel nicht vermissen +++

Mehr als die Hälfte der Deutschen rechnet einer Umfrage zufolge damit, dass sie Angela Merkel als Kanzlerin nicht vermissen werden. Entsprechend äußerten sich 52 Prozent in der Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der "Augsburger Allgemeinen".

Auf die Frage "Werden Sie Angela Merkel nach ihrer Amtszeit als Bundeskanzlerin vermissen?" antworteten sie mit "Nein, auf keinen Fall" oder "Eher nein". 38 Prozent äußerten dagegen die Erwartung, dass ihnen die CDU-Politikerin als Kanzlerin fehlen wird. 10 Prozent äußerten sich unentschieden.

Dem Bericht zufolge ist der Anteil derer, die Merkel nach eigener Angabe vermissen werden, unter Unionsanhängern mit 63 Prozent am größten. Bei den befragten AfD-Wählern lag dieser Wert dagegen bei nur zwei Prozent. Merkel kandidiert nach 16 Jahren im Kanzleramt nicht erneut und wird sich aus der Politik zurückziehen.

+++ Wohlfahrtsverband fordert Kurswechsel in Mietpolitik +++

Der Paritätische Wohlfahrtsverband fordert von der künftigen Bundesregierung einen "radikalen Kurswechsel in der Mieten- und Wohnungspolitik".

Das sagte der Hauptgeschäftsführer Ulrich Schneider dem

Es brauche eine wirksame Mietpreisbegrenzung, den Schutz vor Verdrängung auch für soziale Einrichtungen und einen starken gemeinnützigen Wohnungsmarkt statt kalter Profitorientierung, sagte Schneider.

Bundestagswahl-News vom 24.09.2021

+++ AfD stichelt zum Wahlkampfabschluss gegen Baerbock +++

Zwei Tage vor der Bundestagswahl hat AfD-Spitzenkandidat Tino Chrupalla für seine Partei Bilanz gezogen. Der Wahlkampf der AfD sei "störungs- und vor allem auch skandalfrei" gewesen", sagte Chrupalla, der die Partei gemeinsam mit dem Europaparlamentarier Jörg Meuthen leitet, am Freitag bei der Wahlkampf-Abschlussveranstaltung in Berlin. Meuthen warf den Kanzlerkandidaten Armin Laschet (Union) und Olaf Scholz (SPD) sowie Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock vor, sie wollten "weiter an der Abschaffung der Nationalstaaten" arbeiten und für mehr EU-Zentralismus sorgen.

Beatrix von Storch, die den Spitzenplatz auf der Berliner Kandidatenliste für die Bundestagswahl belegt, sagte, die AfD sei zwar gegen eine Frauenquote. Es sei aber gut, dass die Grünen nicht Robert Habeck, sondern die "Quotenfrau" Baerbock aufgestellt hätten. Dies habe Deutschland womöglich "vor einem grünen Bundeskanzler bewahrt".

Beim offiziellen Wahlkampfabschluss von CDU und CSU in der Festhalle am Nockherberg stoßen Armin Laschet, Kanzlerkandidat der Union, CDU-Parteivorsitzender und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Markus Söder, CSU-Parteivorzitzender und Ministerpräsident von Bayern, mit Bierkrügen an. © Matthias Balk/dpa

+++ Söder: Nur die Union kann Linksrutsch verhindern +++

Seit dem CSU-Parteitag spüre er einen Ruck in Deutschland, sagte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder am Freitag beim Wahlkampfabschluss der Union auf dem Münchner Nockherberg. SPD und Grüne würden langsam nervös und würden der Union einen unfairen Wahlkampf vorwerfen. "Am Schluss im Wahlkampf werden die Argumente dichter", sagte Söder.

"Ja, es ist sehr eng, ja, es ist wird so knapp wie nie, ja, liebe Freunde, wir werden am Sonntagabend das Spiel noch drehen und die Nummer eins in Deutschland werden", sagte Söder. Nur die Union könne einen Linksrutsch verhindern und stehe für eine bürgerliche Führung im Kanzleramt. Zugleich zeige sich mit der näher kommenden Wahl, dass zwischen SPD, Grünen und Linken "im Geiste unglaublich viel Verwandtschaft" sei. Hinzu komme, dass es auch "unmoralische Vibrations" zwischen SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz und FDP-Chef Christian Lindner gebe. "FDP bedeutet nicht nur links wählen, sondern nicht bayerisch", sagte Söder.

+++ Laschet: "Armin und Markus, das wird ein tolles Team" +++

Unionskanzlerkandidat Armin Laschet hat zum Start in den Endspurt zur Bundestagswahl an diesem Sonntag die Einigkeit mit CSU-Chef Markus Söder beschworen und erneut vor einem Bündnis aus SPD und Linkspartei gewarnt. "Ein Nordrhein-Westfale, der nach Berlin wechselt, und ein Bayer, der mit am Koalitionstisch sitzt: Das wird unschlagbar sein", sagte der CDU-Vorsitzende am Freitag in München. "Und ich sag' jedem Koalitionspartner: Zieht Euch warm an. Armin und Markus, das wird ein tolles Team. Und wir werden zusammen die Bundesrepublik regieren", rief er.

+++ Forsa-Wahlumfrage: SPD hält Vorsprung vor der Union +++

Im Schlussspurt vor der Bundestagswahl am Sonntag hat die SPD laut einer Forsa-Umfrage weiter die Nase vorn und kann ihren Vorsprung vor der Union halten. In dem am Freitag veröffentlichten RTL/ntv-Trendbarometer bleibt die SPD wie auch am Anfang der Woche bei 25 Prozent, die Union aus CDU und CSU verharrt bei 22 Prozent.

Auch die Grünen mit 17 Prozent und die Linke mit 6 Prozent kommen den Daten des Meinungsforschungsinstitutes Forsa zufolge auf das gleiche Ergebnis wie zum Wochenbeginn. Die FDP gewinnt hingegen einen Prozentpunkt dazu und kommt auf 12 Prozent. Die AfD verliert einen Prozentpunkt und fällt auf 10 Prozent.

Bei der Kanzlerpräferenz fallen SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz und Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) jeweils um einen Prozentpunkt im Vergleich zum Trendbarometer vom Wochenbeginn. Scholz läge demnach bei einer Direktwahl des Regierungschefs mit nun 28 Prozent weiterhin deutlich vor Laschet mit 13 Prozent. Annalena Baerbock, Kanzlerkandidatin der Grünen, kommt unverändert auf 16 Prozent.

Bundestagswahl-News vom 23.09.2021

+++ Aktuelles Politbarometer +++

Nach der Schlussrunde mit den Spitzenpolitikern der sieben im Bundestag vertretenen Parteien, die live im ZDF übertragen wurde, hat das im Anschluss gezeigte "Heute Journal" das aktuelle Politbarometer veröffentlicht. Demnach halten nur 26 Prozent Armin Laschet als Kanzler für geeignet, 67 Prozent verneinen dies. Gut sieht es hingegen für Olaf Scholz aus: Mit 64 Prozent kann sich mehr als die Hälfte der Befragten den SPD-Kandidaten als Kanzler vorstellen, gegen ihn sind nur 30 Prozent. Annalena Baerbock halten 25 Prozent für geeignet, 69 Prozent können sie sich nicht als Kanzlerin vorstellen.

Die Antworten spiegeln sich wenig überraschend auch in den Antworten auf die Frage, wen die Befragten am liebsten als Bundeskanzler hätten, wieder: 47 Prozent wünschen sich Olaf Scholz, 20 Prozent hätten gerne Armin Laschet, 16 Prozent entschieden sich für Annalena Baerbock, 17 Prozent sind hingegen noch unentschlossen.

+++ Großteil der Wahlberechtigten ist schon entschieden +++

Für die meisten Wähler sind die Würfel schon gefallen: Wenige Tage vor der Bundestagswahl haben sich knapp drei Viertel der Wahlberechtigten in Deutschland nach eigenen Angaben bereits für eine Partei entschieden. Das geht aus einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov hervor. Am Donnerstagabend treffen die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten aller Bundestagsparteien in einer gemeinsamen Runde von ARD und ZDF aufeinander.

In der aktuellen YouGov-Umfrage erklärten 74 Prozent der Befragten, dass sie bereits eine endgültige Entscheidung getroffen haben. 15 Prozent sagten, sie wollten sich erst später endgültig entscheiden. Neun Prozent machten keine Angaben, ein Prozent wählte die Option "weiß nicht". Die Befragung wurde online zwischen dem 16. und 22. September durchgeführt.

Das bedeutet, dass die Wahlkämpfer nur noch einen begrenzten Spielraum haben, um die Stimmung unter den Wählern auf den letzten Metern noch zu ändern. Auch bei Yougov liegt die SPD mit 25 Prozent vor der Union, die in dieser Umfrage auf 21 Prozent kommt (plus ein Punkt im Vergleich zur Vorwoche). An dritter Stelle liegen die Grünen mit 14 Prozent (minus 1), gefolgt von der AfD mit 12 Prozent (plus 1) und der FDP mit 11 Prozent (plus 1). Die Linke käme auf 7 Prozent (minus 1).

+++ Behindertenbeauftragter will volle Barrierefreiheit in Wahllokalen +++

Jürgen Dusel. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, Jürgen Dusel, hat vor der Bundestagswahl umfassende Barrierefreiheit in den Wahllokalen gefordert. "Zwar sind viele Wahllokale beispielsweise für Rollstuhlfahrer zugänglich, damit sind sie aber noch lange nicht für alle Menschen mit Behinderungen barrierefrei", sagte Dusel dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Donnerstag). "Alle Sehbehinderten müssen Wahlschablonen und alle tauben Menschen sollten durch Gebärdensprachdolmetscher Unterstützung erhalten."

Die Politik solle Menschen mit Behinderungen nicht auf die Briefwahl abschieben. "Wer ins Wahllokal gehen will, sollte darin vom Staat unterstützt werden. Die Assistenz für jeden Menschen mit Behinderungen sollte sichergestellt werden", sagte er. Bund, Länder und Parteien müssten auch die Informationen über die Wahl - also über Wahlscheine, Parteiwerbung, Wahllokale - barrierefrei gestalten.

+++ Herzlich willkommen +++

Herzlich willkommen im AZ-Newsblog zur Bundestagswahl 2021! Ab sofort informieren wir Sie hier über alle wichtigen Ereignisse und Nachrichten rund um die Wahl, die am kommenden Sonntag (26. September) stattfindet.