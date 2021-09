Bundestagswahl: Alle wichtigen Last-Minute-Fragen zur Wahl am Sonntag

Am Sonntag ist Bundestagswahl. Aber wie funktioniert das in Pandemiezeiten? Und kann ich noch per Brief abstimmen? Fragen und Antworten.

Gilt in den Wahllokalen 3G?

Nein, die Wahllokale sind frei zugänglich.

Gibt es eine Maskenpflicht?

Ja, in den Wahllokalen muss mindestens eine OP-Maske getragen werden.

Wird es voll in den Wahllokalen?

Es darf nur eine bestimmte Anzahl an Menschen gleichzeitig im Wahllokal sein. Die Stadt weist deshalb darauf hin, dass es vor den Wahllokalen zu Schlangen und Wartezeiten kommen kann.

Darf ich meinen eigenen Stift mitbringen?

Das dürfen Sie. Aber es sind auch Stifte in den Wahllokalen vorhanden.

Kann ich noch Briefwahl beantragen?

Online ist das nicht mehr möglich. Wenn Sie per Brief wählen möchten, können Sie die Briefwahlunterlagen aber persönlich abholen. Das geht bis Freitag, 18 Uhr an diesen Stellen:

Kreisverwaltungsreferat, Ruppertstraße 11

Bezirksinspektion Ost, Trausnitzstraße 33

Bezirksinspektion West, Landsberger Straße 486

Bezirksinspektion Nord, Hanauer Straße 56

Bis wann muss ich meine Briefwahlunterlagen einwerfen?

Die Deutsche Post hat mit den Behörden Sonderleerungen vereinbart. Wie die Stadt mitteilt, kommt sogar die Leerung in München vom Samstag sogar noch rechtzeitig beim Wahlamt an. Achten Sie beim Einwerfen Ihrer Unterlagen auf die Leerungszeiten, die auf dem Briefkasten angegeben sind.

Kann ich auch am Sonntag meine Wahlunterlagen noch abgeben?

Ja, das können Sie, und zwar bis 18 Uhr. Dann müssen Sie aber die Sonderbriefkästen im KVR und in den Bezirksinspektionen nutzen. Zudem gibt es Sonderabgabestellen für Wahlbriefe in Zwischengeschossen von U-Bahnhöfen, diese werden beaufsichtigt und am Wahlsonntag um 18 Uhr geleert: Hohenzollernplatz (Seite Hohenzollernplatz), Rotkreuzplatz (Seite Rotkreuzplatz), Münchner Freiheit (bei der Apotheke "Zur Münchner Freiheit"), Messestadt West (Seite Messe), Giesing (Ausgang Bahnhofsplatz), Feldmoching (Aufgang S-Bahn), Forstenrieder Allee (Forstenrieder Allee 61a).