Lockdown in München: Diese Corona-Regeln gelten aktuell

Bund und Länder haben sich auf einen harten Lockdown geeinigt. Die Corona-Maßnahmen wurden in Bayern nochmals deutlich verschärft. Die AZ fasst alle wichtigen Maßnahmen zusammen.

München - Seit dem 16. Dezember und bis voraussichtlich 10. Januar gilt für ganz Deutschland ein "harter" Lockdown. Am 13. Dezember kündigte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die Verschärfungen der für Bayern geltenden Maßnahmen an, die natürlich auch in München gelten.

Die Beschlüsse für den harten Lockdown in Deutschland und München im Überblick:

Besondere Corona-Regeln in München

Ausgangsbeschränkung: Die eigene Wohnung darf nur noch aus triftigen Gründen verlassen werden. Dazu zählen unter anderem der Lebensmitteleinkauf, Sport und Spaziergänge im Freien, Versorgung von Tieren, Besuche bei Lebenspartnern und Angehörigen und die Begleitung Minderjähriger.

Ausgangssperre: Für ganz Bayern gilt eine Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr. In dieser Zeit darf die Wohnung nur noch verlassen werden, wenn man gewichtige Gründe, wie den Weg zur Arbeit oder zum Arzt, vorweisen kann. In München trat die Ausgangsperre bereits am 9. Dezember um 21 Uhr in Kraft. Die Ausgangssperre gilt vorerst bis zum 10. Januar.

Maskenpflicht in der Innenstadt: Bund und Länder haben beschlossen, dass eine Maskenpflicht überall dort besteht, wo es Publikumsverkehr gibt. In München gibt es eine generelle Maskenpflicht in der Altstadt-Fußgängerzone einschließlich Sendlinger-Tor-Platz, Rosental zwischen Sendlinger Straße und Rindermarkt, Rindermarkt, Viktualienmarkt, Dienerstraße, Schrammerstraße, Landschaftstraße, auf den Gehwegen im Tal sowie in der Schützenstraße und im Stachus-Untergeschoss.

Auch hier gilt die Maskenpflicht: Im öffentlichen Nah- und Fernverkehr (DB, MVG, MVV) sowie im Einzelhandel ist das Tragen einer Mund-Nasen-Maske Pflicht. Zusätzlich gilt die Maskenpflicht in öffentlichen Gebäuden und auf sogenannten Begegnungs- und Verkehrsflächen in Arbeitsstätten. Die Maskenpflicht gilt ab sechs Jahren. Verstöße werden mit Bußgeldern von bis zu 500 Euro geahndet.

Alkoholverbot im öffentlichen Raum: Der Konsum von Alkohol im öffentlichen Raum ist seit 9. Dezember untersagt. Nachdem der Konsum zuvor an den Hotspots (Baldeplatz, Gärtnerplatz, Gerner Brücke, Wedekindplatz, Isarauen zwischen Reichenbachbrücke und Wittelsbacherbrücke) sowie innerhalb des Altstadtrings verboten war, gilt das Alkoholverbot seither .

Corona-Regeln für München und Deutschland

Kontaktbeschränkungen: Kontakte zu Personen außerhalb des eigenen Hausstands sollen auf ein absolutes Minimum reduziert werden. Laut der Bund-Länder-Beschlüsse ist in der Öffentlichkeit nur noch die Zusammenkunft des eigenen und eines weiteren Hausstandes erlaubt, und das auch nur mit maximal fünf Personen.

Partys, private Feiern und Treffen: Laut dem Corona-Beschluss von Bund und Ländern sind Feiern auf öffentlichen Plätzen, in Wohnungen sowie privaten Einrichtungen "angesichts der ernsten Lage in unserem Land inakzeptabel". Mit Kontrollen soll dagegen verstärkt vorgegangen werden.

Reisen: Auf nicht zwingend notwendige private Reisen und Besuche - auch von Verwandten - soll verzichtet werden. Dies gilt für Reisen in Bayern und Deutschland und für "überregionale tagestouristische Ausflüge". Übernachtungen in Hotels sind nur noch für ausdrücklich nicht touristische Zwecke gestattet.

Bayern verschärfte die Maßnahmen noch: Wintersportler und andere Tagestouristen, die auch nur kurz in ein Risikogebiet im Ausland reisen, sollen im Freistaat künftig verpflichtend in Quarantäne müssen. Eine Ausnahmeregelung für Aufenthalte unter 24 Stunden soll nur noch bei Vorliegen triftiger Gründe gelten, insbesondere Arbeit, Schule, Arztbesuche, familiäre Angelegenheiten und Geschäfte des täglichen Bedarfs.

Der sogenannte "kleine Grenzverkehr" zum Einkaufen oder zu Freizeitzwecken ist seit dem 9. Dezember in Bayern ausgesetzt. Nur Besuche von Verwandten ersten und zweiten Grades und die Fahrten von Berufspendlern sind davon ausgenommen.

Diese Corona-Regeln gelten bundesweit für Gastro, Bildung und Freizeit

Freizeit, Sport, Unterhaltung: Seit dem 2. November sind praktisch alle Freizeiteinrichtungen geschlossen. Dazu gehören: Theater, Opern, Konzerthäuser und ähnliche Einrichtungen, Kinos, Freizeitparks und Anbieter von Freizeitaktivitäten (drinnen und draußen), Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen und ähnliche Einrichtungen, Bordelle, Schwimm- und Spaßbäder, Saunen, Thermen, Fitnessstudios, Wellnesseinrichtungen, Museen, Zoos und ähnliche Einrichtungen.

Zudem ist seit 10. Dezember die Benutzung aller Sportstätten in den öffentlichen Grünanlagen untersagt – dazu zählen beispielsweise Bolzplätze und Skateanlagen. Das Nutzungsverbot gilt zunächst bis einschließlich 5. Januar. Spielplätze für Kinder in Begleitung von Erwachsenen sind weiterhin geöffnet.

Sonderfall Profisport: Profisportveranstaltungen dürfen ohne Zuschauer stattfinden.

Gastronomie: Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen und Restaurants mussten bereits Anfang November schließen. Die Lieferung und Abholung von Speisen bleibt erlaubt. Essen darf aber nun nicht mehr direkt bei der Abholung - etwa an Würstl- oder Pommesbuden - verzehrt werden.

Dienstleistungen: Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe sind ebenfalls geschlossen. Medizinisch notwendige Behandlungen wie Physio-, Ergo-, Logotherapien oder Fußpflege bleiben weiter möglich. Ab 16. Dezember müssen auch Friseursalons erneut zusperren. Weitere Bundeshilfen sind geplant.

Schulen, Kindergärten, Universitäten und Hochschulen: Schulen und Kindergärten machen ab 16. Dezember in Bayern zu. Für Eltern sollen zusätzliche Möglichkeiten geschaffen werden, für die Betreuung der Kinder im genannten Zeitraum Urlaub nehmen zu können und finanzielle Hilfen zu erhalten. Zudem soll eine Notfallbetreuung sichergestellt werden.

An Universitäten sollen Vorlesungen und Seminare digital durchgeführt werden.

Lockdown ab Mittwoch: Das gilt im Einzelhandel

Einzelhandel, Einkaufen: Der Groß-und Einzelhandel schließt - mit Ausnahme von Geschäften des täglichen Bedarfs, Tankstellen, Banken, Postfilialen, Pharmazieen und Drogerien - vom 16. Dezember bis zum 10. Januar. Weitere Bundeshilfen sind geplant.

Pflegeheime und Krankenhäuser: Besondere Vorsichtsmaßnahmen gelten ab dem 9. Dezember für bayerische Pflegeheime. Pro Tag ist dann nur noch ein Besucher erlaubt, der einen Corona-Test vorlegen und eine FP2-Maske tragen muss. Für das Pflegepersonal sind FP2-Masken und zwei Tests pro Woche verpflichtend. Im Fall eines Corona-Ausbruchs ist eine sofortige Verlegung auf eine Isolierstation vorgesehen. Nicht-infizierte Bewohner sollen in Reha-Einrichtungen und an andere geeignete Orte verlegt werden. Auch in Krankenhäusern müssen FP2-Masken getragen werden.

Homeoffice: Bayerische Arbeitgeber sind dazu aufgerufen, Homeoffice zur Regel zu machen. Eine Präsenz am Arbeitsplatz ist nach den bayerischen Richtlinien zu vermeiden.