Tätowierer sauer auf Corona-Politik: "Alle haben eine Lösung gefunden, nur Bayern nicht"

Eva Ahoi von "Kollektiv Unegal" aus München: "Es kann nicht sein, dass am 8. März in allen Bundesländern Tattoostudios wieder öffnen durften, nur in Bayern nicht. Kosmetikstudios dürfen nun wieder alle Dienste anbieten, Haare schneiden ist erlaubt. Und trotzdem wird eine absolut ungerechtfertigte Unterscheidung bei körpernahen Dienstleistungen gemacht. Es geht hier um so viele Existenzen, die dadurch bedroht werden und bereits bedroht sind, worunter auch alleinerziehende Mütter fallen, die aus diversen Gründen seit Januar nicht einmal mehr Überbrückungshilfen erhalten. Die Aussage, dass es nun mal nicht immer für alle gerecht sein könne, ist an dieser Stelle so was von an den Haaren herbei gezogen. Außerdem hatten Tattoostudios bereits vor Corona ein Hygienekonzept und somit ist das Tätowieren die sterilste körpernahe Dienstleistung überhaupt. Wir fordern Gleichberechtigung und ein sofortiges Ende dieser ungerechten Schikane für alle Tattoostudios in Bayern!“