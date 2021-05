Gastro-Öffnungen am Mittwoch: München putzt sich raus!

Am Mittwoch darf die Außengastronomie in München wieder öffnen. Die Restaurants in der Innenstadt sind bereit, der Chinesische Turm bekommt sogar extra noch eine neue Verkleidung.

11. Mai 2021 - 13:36 Uhr | Michael Schleicher