Beschlossen: Die Schanigärten gibt's jetzt jedes Jahr in München

Die Schanigärten in München bleiben – die entsprechenden Außen-Gastroflächen können jetzt jedes Jahr öffnen. Das wurde am Dienstag beschlossen.

München - Es war bereits abzusehen, jetzt ist es offiziell: Die Schanigärten bleiben München weiterhin erhalten und sind ab sofort in jedem Jahr erlaubt. Das hat der Stadtrat heute beschlossen.

Die Grünen freuen sich: "Die Entscheidung folgt unserer Grünen Vision, den öffentlichen Raum gerechter aufzuteilen. Mehr Platz für Menschen, weniger für Autos. Das ist ein Plus für die Lebensqualität in unserer Stadt", twitterte Münchens Bürgermeisterin Katrin Habenschaden kurz nach der Entscheidung.

Die Schanigärten in München gibt es seit vergangenem Sommer. Etliche Restaurants und Cafés wandelten die Parkplätze in zusätzliche Freischankflächen um. Das Projekt verlief erfolgreich, jetzt dürfen sich die Münchner also jedes Jahr auf die Schanigärten freuen.

Wann dürfen die Schanigärten aufmachen?

Noch dürfen die Münchner Gastronomen ihre Außenflächen nicht öffnen, doch das dürfte sich bald ändern: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte am Montag angekündigt und einen Tag später offiziell gemacht, dass Gastro-Außenflächen öffnen dürfen, sobald die Sieben-Tages-Inzidenz stabil unter 100 liegt. Noch liegt der Wert in München zwar bei 112,4, die Tendenz sinkt jedoch stark. Lange dürfte es also nicht mehr dauern, bis die ersten Schanigärten auf den Parkplätzen aufgebaut werden.

