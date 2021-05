Gastro-Lockerungen in München: Welcher Biergarten macht wieder auf?

Wenn die Inzidenz niedrig bleibt, dürfen Biergärten auch in München wieder aufmachen. Das Interesse der Gäste ist groß, die Stimmung bei den Wirten sehr verschieden.

München - Im Hofbräukeller klingelt das Telefon, "schon den ganzen Tag", erzählt die Wirtin Silja Schrank-Steinberg. Am Telefon: Durstige Münchner, die wissen wollen, wann der Biergarten endlich wieder aufmacht und wann sie reservieren können.

"Die Leute sind so geil auf Biergarten"

Wenn die Inzidenz in München weiter unter 100 bleibt, haben die Wirte ab nächster Woche eine Perspektive, die Biergärten wieder zu eröffnen — und die Gäste scheinen es kaum erwarten zu können. "Die Leute sind so geil auf Biergarten", sagt Schrank-Steinberg und lacht.

Im freut man sich daher sehr auf die Öffnung. "Wir sind bereit", sagt die Wirtin. Im Haus können sich die Gäste testen lassen draußen dann mit negativem Ergebnis ein Bier trinken. Sogar ein Corona-Siegel vom TÜV hat Schrank-Steinberg anfertigen lassen, welches das Hygienekonzept ihres Hauses bestätigt. "Wenn alles gut geht, machen wir am Mittwoch auf", sagt sie.

"Für das Hofbräuhaus braucht es halt Atmosphäre"

Weniger optimistisch ist da Wolfgang Sperger, der Wirt vom und Vorstand des Vereins der Münchner Innenstadtwirte. "Für das Hofbräuhaus braucht es halt Atmosphäre", erklärt er. Das gehe schlecht mit Abstand und Hygienekonzept. Es sei zudem nicht klar, ob Musik gespielt werden dürfe, auch das sei wichtig. "Da warte ich lieber länger", so der Wirt. Die Corona-Pause habe man gut genutzt, so sei im Hofbräuhaus ein neues Alarmsystem eingebaut worden und die Räume hätten einen neuen Anstrich bekommen. "Die Corona-Zeit war also nicht ganz negativ", sagt Sperger, "aber schon sehr". Das Wichtigste ist Sperger nun aber, dass er nicht aufsperrt und dann gleich wieder schließen muss.

"Das war für uns eine Überraschung, dass es jetzt so schnell geht"

Da stimmt ihm auch Peter Inselkammer, der Wirt des zu. "Wenn wir wieder plötzlich zumachen müssen: Das wäre fast schon respektlos". In der Gastronomie brauche man Zeit sich vorzubereiten, die Mitarbeiter müssten aus der Kurzarbeit geholt und Waren bestellt werden. Er ist deswegen vorsichtig mit Öffnungen: "Das war für uns eine Überraschung, dass es jetzt so schnell geht". Im Biergarten am ist man ebenfalls vorsichtig: "Wir stehen in den Startlöchern, aber wissen noch nicht, was die Regeln sind." Nicht so bald öffnen wird der am Stiglmairplatz. „Wenn alles gut geht, machen wir am 25. auf“, erklärt ein Sprecher. „Wir mussten letztes Jahr drei Mal schließen.“ Nun wolle man erst abwarten.

München 72: "Montag wieder auf und Freibier!"

Optimistischer scheinen derweil die Wirte vom Restaurant " " in der Holzstraße zu sein. : "Ab Montag gehts wieder los." Reservieren könne man schon jetzt auf der Website. Zudem erklären sie: "Alle Lieferando- und Wolt-Fahrer (in Arbeitskleidung) bekommen am Montag Freibier."

Ob sich der Optimismus auszahlt, wird sich in den kommenden Tagen mit Inzidenz und neuen Regeln zeigen.