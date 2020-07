Salihamidzic und Flick in Transferfragen uneins

Ausbaufähig ist sein Verhältnis zu Chefcoach Hansi Flick, mit dem es in den vergangenen Monaten öfter mal knirschte, besonders in Transferfragen. Mit Kahn hingegen harmoniert Salihamidzic. Beide kennen sich seit vielen Jahren, 2001 triumphierten sie mit Bayern in der Königsklasse. "Wir wollen die Champions League auch im Anzug zusammen gewinnen", sagte Salihamidzic und kündigte zudem im "kicker" an: "Wir wollen der großen Ära, die Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge geprägt haben, eine neue Ära hinzufügen."

Ein ambitioniertes Ziel, doch intern gibt es keine Zweifel an der Fähigkeit des Duos Salihamidzic/Kahn. Bayerns Aufsichtsratsmitglied Edmund Stoiber etwa sagte in der AZ: "Das Werk ist geschaffen. Es liegt jetzt an der neuen Generation, die Arbeit fortzuführen."

