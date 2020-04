München - Das Geduldspiel ist beendet, der FC Bayern schafft in der Trainerfrage Klarheit. Endlich. Am späten Freitagnachmittag gab der Klub das bekannt, was sich viele Fans schon lange erhofft hatten: Coach Hansi Flick verlängert in München, der 55-Jährige hat einen Vertrag bis 2023 unterschrieben. Hansi bleibt!