Die Fans dürfen sich auf Neuzugang Fiete Arp (19) freuen, der bei der Auftakteinheit mit dabei sein wird. Benjamin Pavard (23) steigt wie alle anderen Nationalspieler erst am Freitag ein, Lucas Hernández (23) trainiert nach seiner Knie-OP noch individuell. Der französische Rekordtransfer der Bayern (80 Millionen Euro) wird um 14 Uhr offiziell in der Allianz Arena vorgestellt, an seiner Seite auf dem Podium: Karl-Heinz Rummenigge. Und der Vorstandsboss wird die Frage beantworten müssen, warum die Münchner auf dem Transfermarkt bislang so passiv agieren. (Alle Transfernews und Gerüchte finden Sie hier)