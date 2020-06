Der FC Bayern kann noch zwei Titel gewinnen

Als Tanzbären zeichneten sich laut Feierbiest-Minister Müller Lucas Hernández und David Alaba aus, zum besten Tänzer der Nacht wählte er Jérôme Boateng: "Der junge Boateng ist zurück! Er hat ein paar smoothe Tanzbewegungen drauf und ist auch ein bisschen erfahrener, kennt einige Musikrichtungen." Auf zwei Hochzeiten wollen Boateng & Co. noch die Tanzbeine schwingen: Nach dem Pokalfinale am 4. Juli in Berlin sowie in der Champions League, die mit dem Rückspiel (Hin 3:0) gegen Chelsea am 7. oder 8. August fortgesetzt wird.

Am frühen Mittwochnachmittag kehrten die Bayern nach ihrer Rückreise per Charterjet an die Säbener Straße zurück, wieder in zwei Bussen (Sicherheitsabstand unter verkaterten Meistern!) und wurden dabei von rund 15 Fans empfangen.

Die Macht aus München hat 29 der 57 Meisterschaften seit Liga-Gründung 1963 eingesackt. Auf acht Titel in Serie kommt in den großen europäischen Ligen nur Juventus Turin, das diesen Sommer Nummer neun in der Serie A hinzufügen kann. Zum Vergleich: In Frankreich gewann Olympique Lyon einst sieben Titel am Stück, in Spanien Real Madrid fünf. In England herrscht mehr Dichte an der Spitze, Manchester United schaffte ein Dreierpack an Liga-Triumphen. Für die Bayern heißt es nächste Saison: (Auf) Alle Neune!