Mit Sexfilm erpresst: Woher kennt man Anastasiya Avilova?

Anastasiya Avilova war Playmate im April 2019. Zuvor war sie bei der RTL-Datingshow "Temptation Island", "Catch the Millionaire“ (ProSieben), "Frauentausch" (RTL2) und "Mieten, Kaufen, Wohnen" (VOX). Ihr Exfreund war Ennesto Monté, der Ex von Helena Fürst. Für Aufsehen sorgte die Schlagzeile, dass sie mit einem Sex-Video erpresst wird. "Es gibt eine Person, die mir seit längerem sehr unangenehme Nachrichten schreibt und mich erpressen möchte", sagt Anastasiya auf Instagram. "Ich möchte mich auf keinen Fall von jemanden erpressen lassen. Ich zahle keinen Cent an so eine Person."