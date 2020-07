Sané sieht es genauso. "Ich möchte mit dem FC Bayern so viele Titel wie möglich gewinnen, und ganz oben steht dabei die Champions League", kündigte er in seinem ersten Interview schon mal an.

Gute Beziehung zu Trainer Flick: "Er hat alles ins Positive gekehrt"

Ein wichtiger Grund für den Wechsel von Manchester City zu Bayern (49 Millionen Euro Ablöse plus Boni, 17 Millionen Euro Gehalt in jedem der fünf Vertragsjahre) sei neben dem "überzeugenden Plan" und den "großen Zielen" des Klubs auch seine Verbindung zur Gruppe der jungen Nationalspieler um Gnabry, Kimmich und Goretzka gewesen, erklärte Sané: "Ich freue mich auf alle. Wir haben in den U-Nationalmannschaften zusammengespielt, mit Leon auf Schalke. Das sind alles tolle Jungs. Ich denke, wir haben hier auch einen sehr guten Mix aus erfahrenen und jungen Spielern."

Ebenfalls entscheidend für Sanés Unterschrift: sein gutes Verhältnis zu Cheftrainer Hansi Flick. "Ich kenne Hansi noch aus der U21-Nationalmannschaft. Wir hatten da auch eine sehr gute Beziehung", sagte der neue Topstar: "Als wir miteinander gesprochen haben, wusste ich, was auf mich zukommt. Man hat auch gesehen, wie sich die Mannschaft unter ihm verändert hat. Ich denke, dass er das sehr gut angefasst hat, um die Stimmung herumzureißen und alles ins Positive zu kehren. Und deswegen, wird das eine sehr gute Zeit werden." Darauf hofft jeder beim FC Bayern. Ab kommender Woche soll sich Sané auf die neue Saison vorbereiten – und schon bald das Trikot mit der Nummer 10 tragen.

