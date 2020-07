Der Weltmeister von 2018 hatte auch aufgrund von Verletzungen eine komplizierte Premierensaison, hinter David Alaba und Alphonso Davies ist er derzeit nur Ersatzspieler. Landsmann Lizarazu macht ihm Mut und sagt: "Ich glaube sehr stark an Lucas Hernández. Wegen der Verletzungen haben wir noch nicht sein ganzes Potenzial gesehen. Aber an seiner Klasse gibt es keinen Zweifel." Die muss Hernández aber auch zeigen.

Benjamin Pavard (24)

Für den Rechtsverteidiger, der wie Hernández 2019 zu Bayern kam, gilt das nicht. Privat mag es Pavard durchaus rasant, wie er am Montag zeigte, als er im graublauen Sportwagen zu den Corona-Tests an der Säbener Straße gefahren kam. Auf dem Spielfeld gibt es allerdings kaum einen akkurateren Profi als Pavard, der hinten rechts souverän verteidigt und vorn mit Torvorlagen glänzt. "Es ist großartig, welche Leistungen er in dieser Saison gebracht hat", sagt Lizarazu.

Pechvogel, Flügelflitzer und ein Youngster

Corentin Tolisso (25)

Der Mittelfeldmann, 2018 ebenfalls Weltmeister und seit 2017 bei Bayern, hatte Verletzungspech, er absolvierte nur 24 Partien insgesamt. Tolissos Abschied steht weiter im Raum, seine Zukunft hängt aber auch von Thiago und Javi Martínez ab, bei denen es noch keine Entscheidungen gibt. Klar ist: Tolisso muss sich deutlich steigern.

Kingsley Coman (24)

Der Flügelflitzer bekommt durch den Transfer von Leroy Sané mächtig Konkurrenz. In dieser Saison war "King" Coman an "nur" 14 Treffern direkt beteiligt. Da geht mehr! Aus Lizarazus Sicht fehlt Coman nach einigen Verletzungen das Vertrauen in den eigenen Körper. "Manchmal habe ich das Gefühl, dass er ein bisschen ängstlich auf dem Platz ist." In der Champions League kann Coman nun das Gegenteil beweisen.

Michael Cuisance (20)

Der Youngster hat sich unter Flick gut entwickelt (zehn Einsätze, ein Tor), zum Stammplatz ist es jedoch noch weit. "Ich bin gemacht für diesen Klub", sagt er. Na dann: Bitte regelmäßig zeigen!

