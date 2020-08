Generation Bruder – ein Jahrgang, eine großartige Perspektive

Vorstand Oliver Kahn saß schon im Bus, ganz vorne rechts, und lächelte gequält, aber doch amüsiert, als Kimmich & die Stadtmusikanten einstiegen. Für eine ruhige, entspannte Fahrt zum Mannschaftshotel hätte der ehemalige Torwart ein Taxi nehmen müssen. Am "größten Tag meiner Karriere" sprach Kimmich später über den Teamgeist als Schlüssel zum Titel. "Es ist gar nicht wirklich zu beschreiben, was man empfindet, wenn man mit so einer Truppe auf dem Platz steht, wenn man mit Brüdern so einen Titel gewinnt. Das ist das Größte, was man erreichen kann."