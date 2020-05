Flick beruhigt: FC Bayern steht auf solider Basis

Unabhängig davon gelten die Bayern vielen schon jetzt als Krisengewinner. Flicks Vertrag wurde in der Pause ebenso verlängert wie die Arbeitspapiere von Vize-Kapitän Thomas Müller und Shootingstar Alphonso Davies, das berühmte Festgeldkonto hat wieder an Wert gewonnen, die Verpflichtung von Leroy Sané steht offenbar kurz bevor. "Man merkt, dass der Verein eine gute Basis hat", sagte Flick. Finanzchef Jan-Christian Dreesen werde zwar "mit den Augen rollen", wenn er das höre, aber: "Es ist schon so, dass man etwas beruhigter sein kann."