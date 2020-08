München - Hansi Flick stieg am Donnerstagvormittag um 10.25 Uhr mit einem guten Gefühl in den Bus, der das Team des FC Bayern zum Flughafen in Faro brachte, von wo aus es weiter Richtung Lissabon ging. "Es war optimal hier", sagte der Coach abschließend zum Kurztrainingslager in Lagos.