Der Spielplan

Beim Wiederauftakt an der Alten Försterei kommt es eher den Gästen aus München zugute, dass die Unioner nicht durch ihre Fans im kompakten, sonst so stimmungsvollen Hexenkessel gepuscht werden können. Und am 26./27. Mai in Dortmund, wo die Bayern zuletzt häufig gegen die Borussia und die Wucht ihrer Fans verloren, hat die Geisterspiel-Aura auch Vorteile für Bayern, den Pausen-Meister.

