Dann sind Sie ja zum Bundesliga-Start an diesem Freitag fast in Bestform. Rechnen Sie mit einem spannenden Meisterkampf zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund?

Nach sieben Titeln in Folge ist der FC Bayern selbstverständlich Favorit auf die Meisterschaft. Was ich aber gut finde: Dortmund sagt offensiv, dass der Titel das Ziel ist und man näher an Bayern heranrücken will. Der BVB hat sich insgesamt sehr gut verstärkt. Ich gehe nicht davon aus, dass Dortmund noch mal neun Punkte Vorsprung verspielen würde.