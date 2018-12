Hoeneß: Krise überwunden

"Der Trainer ist total entspannt. und so ist die Gesamtsituation im Verein", sagte Präsident Uli Hoeneß am Sonntagabend am Rande des Topspiels der Bayern-Basketballer gegen Berlin auf AZ-Nachfrage: "Wir haben jetzt unsere kleine Krise, glaube ich, hinter uns." Und Hoeneß schickte sogar noch eine kleine Kampfansage Richtung Dortmund hinterher: "Wenn wir jetzt die beiden Spiele vor der Winterpause noch einigermaßen gut vorbeibringen, dann können wir in ruhe Weihnachten feiern und nach dem Trainingslager wird hoffentlich dann angegriffen." Etwa auch in der Champions League, wo heute das Achtelfinale ausgelost wird? "Ich habe keinen Wunschgegner, ich will nur, dass wir so weit wie möglich kommen", sagte Hoeneß.

Die jüngste Startelf der Saison: Ein Fingerzeig

In Hannover traten die Bayern mit ihrer jüngsten Startelf der Saison an (26,7 Jahre), dominierten 96 nach Belieben (32:3 Torschüsse, Ligarekord für diese Saison, und 14:0 Ecken). Da die Oldie-Flügelzange Arjen Robben (verletzt) und Franck Ribéry (geschont) fehlte, dazu andere Ü30-Spieler wie Rafinha, Javi Martínez und Boateng zunächst draußen blieben, sah das Kovac-Team geliftet aus. Am Horizont blitzt der Umbruch. Junge, Junge! "Die Mannschaft hat fantastisch gespielt. Ich merke immer mehr, dass wir langsam die Kurve bekommen", sagte Kovac. Auf das Thema "Jugend vor!" wollte keiner so richtig eingehen, Oldie Müller (29) meinte lediglich: "Wenn wir jedes Spiel so spielen, haben der FC-Bayern-Fan und auch die Spieler sehr viel Spaß in Zukunft." Joshua Kimmich (23), neben Kingsley Coman (22), Niklas Süle (23), Serge Gnabry (23) und Leon Goretzka (23) einer der U24-Kicker, meinte: "Kingsley tut uns gut, Serge tut uns extrem gut. Vor allem, wie er in den letzten Wochen und Monaten performt. Er hat viele gute Spiele gemacht, jetzt wird er richtig effektiv, macht fast in jedem Spiel einen Assist oder trifft, dazu kommt sein brutales Tempo."

Für Lothar Matthäus war Kovacs Aufstellung in Hannover "ein Fingerzeig". Auch Corentin Tolisso (24), der seit August wegen eines Kreuzbandrisses fehlt, sei "ein wichtiger Spieler für das Zukunftsmodell von Bayern", so Matthäus. Der Ex-Bayern-Kapitän glaubt: "Die Mannschaft ist schon jetzt zusammengestellt für die Zukunft, da wird noch einiges Hochkarätiges dazukommen."

Kanada-Talent Alphonso Davies (18) etwa, der ab Januar spielberechtigt ist. Und im Sommer wird ja groß eingekauft. Sicher keine Oldies.

