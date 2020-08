Im Oktober zog sich der Franzose einen Innenbandriss am rechten Sprunggelenk zu und fiel bis Februar aus. In seiner Zeit bei Atlético Madrid hatte Hernández zuvor bereits einen schweren Knieschaden erlitten. Der Körper streikt (zu) oft beim Verteidiger, der Bayern die Rekordablösesumme in Höhe von 85 Millionen Euro wert war. Ist Hernández’ Bayern-Zukunft deshalb nach nur einer Spielzeit fraglich?