Flick hofft auf Einsatz von Perisic und Gnabry

Auch im Offensivbereich muss der Bayern-Coach wohl improvisieren. "Ivan Perisic war ja schon in Bremen angeschlagen. Serge Gnabry hat sich eine Prellung zugezogen. Da sieht es derzeit eher so aus, dass beide ausfallen. Aber wir haben noch knapp 24 Stunden und werden morgen sehen", erklärte Flick. Der Kader wird am Samstag erneut mit Spielern aus der U23 aufgefüllt.