Beim 4:1-Sieg in Köln am Sonntag demonstrierten die Außenstürmer ihren Wert für die Mannschaft. Coman traf bei seinem Startelf-Comeback nach langer Verletzungspause (Kapseleinriss im linken Knie) zum zwischenzeitlichen 2:0, Serge Gnabry legte die Tore zum 3:0 und 4:0 nach. Auch Gnabry hatte in den Wochen zuvor mit einer Verletzung zu kämpfen, im Adduktorenbereich zwickte es immer wieder. Nun ist er wie Coman bei 100 Prozent Fitness – und für Bayern in den entscheidenden Wochen der Saison unverzichtbar.