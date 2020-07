München - Um kurz nach zehn Uhr am Dienstagmorgen betrat Miroslav Klose (42) den Trainingsplatz an der Säbener Straße – und es dauerte nur wenige Minuten, ehe sich die ersten Schweißperlen auf seiner Stirn gebildet hatten. Was freilich nicht allein an den sommerlichen Temperaturen lag. Klose, der neue Co-Trainer von Hansi Flick (55), war sofort energisch bei der Sache, redete immer wieder auf junge Spieler wie Adrian Fein (21) ein.