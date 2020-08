Da hat er recht, der Kimmich. Und doch ist vom 25-Jährigen bekannt, dass er am liebsten im zentralen Mittelfeld agiert. In jenem Bereich des Spielfelds also, in dem die Bayern gegen Lyon Lücken offenbarten – und ziemlich konteranfällig waren. Stellt Trainer Hansi Flick deshalb im Finale um?