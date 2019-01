Oh ja: Die Bayern sind heiß! Am Sonntag tritt das Team von Trainer Niko Kovac beim Telekom Cup in Düsseldorf an (Sat.1 zeigt das Halbfinale Bayern gegen Fortuna ab 13 Uhr live), am Freitag startet dann die Rückrunde mit der schweren Partie bei der TSG 1899 Hoffenheim. Bereit scheinen die Bayern schon jetzt zu sein – trotz aller Nebengeräusche. Denn die Aufregung um Franck Ribéry hatte sportlich keine negativen Auswirkungen.