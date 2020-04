Flick bleibt Bayern-Trainer: Heynckes darf sich bestätigt fühlen

Seit Freitag ist klar, dass nun auch die Bayern-Führung geschlossen "Ja" zu ihrem Hansi gesagt hat. Flicks Vertrag wurde bis 2023 verlängert – und Heynckes darf sich bestätigt fühlen. "Zu der Entscheidung kann ich nur gratulieren", erklärt Heynckes in der AZ. Flick sei "in allen Bereichen der ideale Trainer, wie ich es schon vor Wochen gesagt habe. Ich wünsche ihm und Bayern in den verbleibenden Wettbewerben den größten Erfolg." Ein riesiges Lob der Trainerlegende, der die Bayern 2013 erstmals in der Klubhistorie zum Dreifachtriumph aus Meisterschaft, Pokal und Champions League führte. Ob Flick für eine Wiederholung sorgen kann, vielleicht schon in dieser Saison?