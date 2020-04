Zwischen Neuer und Bayern stimmt die Kommunikation – sie stimmt jetzt wieder. Nach AZ-Informationen tauschen sich beide Seiten aus, verhandeln über eine Vertragsverlängerung. Zuletzt war das Verhältnis angespannt, weil Details aus den Gesprächen an die Öffentlichkeit gelangt waren. Neuer und Berater Thomas Kroth beklagten sich darüber in der "Bild am Sonntag".