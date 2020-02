20.38 Uhr: Das erste was den meisten Bayern-Fans nach der Auslosung in den Sinn gekommen ist dürfte das verlorene "Finale Dahoam" 2012 gewesen sein. Im Finalspiel in der Allianz Arena gegen Chelsea war Bayern die dominante Mannschaft, kam aber nicht über ein 1:1 hinaus. Nach einem dramatischen Elfmeterschießen ging der Henkelpott an die Blues.

20.28 Uhr: Zudem plagen die Londoner Verletzungssorgen. Mit Kanté fehlt den Blues ihr wichtiger Stabilisator, der Weltmeister ordnet normalerweise das Spiel und hilft auch mal hinten aus. Gerade die Abwehr präsentiert sich in dieser Spielzeit wacklig: In der Premier League setzte es in 27 Partien bereits 37 Gegentore.

20.20 Uhr: Der FC Bayern kommt mit Viel Selbstvertrauen ins Hinspiel. Nach der Winterpause gab es für den FCB sechs Siege und ein Remis. Ganz anders ist die Lage beim Gegner: Seit dem 7. Dezember konnte Chelsea nur vier von zwölf Ligaspielen gewinnen.

20.12 Uhr: Die Bayern-Profis sind auch schon im Kabinentrakt der Stamford Bridge angekommen.

20.03 Uhr: Interimstrainer Flick steht vor seinem größten Test als Cheftrainer. Bisher liefert der ehemalige Kovac-Assistent hervorragende Ergebnisse, das Abschneiden in der Champions League wird für eine mögliche Weiterbeschäftigung über den Sommer hinaus aber wohl entscheidend sein. Fliegen die favorisierten Münchner im Achtelfinale gegen Chelsea raus, dürfte Flick schlechte Karten haben.

19.53 Uhr: Die Aufstellung ist da! Keine größeren Überraschungen - Flick schickt seine stärkste Elf aus Feld. Goretzka, der zuletzt mit muskulären Problemen zu kämpfen hatte, sitzt zumindest auf der Bank.

19.50 Uhr: Hallo und herzlich wilkommen zum AZ-Liveticker. Für den FC Bayern steht heute das größte Spiel der bisherigen Saison an. Die Münchner sind im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals beim FC Chelsea gefordert. Anstoß in London ist um 21 Uhr - wir berichten live!

Bayern wollen sich gute Ausgangsposition verschaffen

Nach dem knappen 3:2 Heimsieg gegen den SC Paderborn müssen die Bayern in London eine deutliche Leistungssteigerung an den Tag legen. Am Dienstagabend geht es für den FC Bayern im Achtelfinal-Hinspiel beim FC Chelsea darum, sich eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in drei Wochen zu verschaffen.

Vermutlich wird Hansi Flick wieder von der bewährten Viererkette Gebrauch machen, nachdem er gegen Paderborn mit Lucas Hernández, David Alaba und Joshua Kimmich eine Dreierkette getestet hatte.

Die zuletzt gelbgesperrten Jérôme Boateng und Benjamin Pavard dürften in London wieder in die Startelf zurückkehren. Dafür werden wohl Hernández und Alvaro Odriozola wieder auf der Bank Platz nehmen müssen.

Einsatz von Goretzka fraglich

Hinter dem Einsatz von Leon Goretzka, der zuletzt wegen muskulärer Probleme nur individuell trainieren konnte, steht derweil noch ein Fragezeichen. Definitiv ausfallen werden die langzeitverletzten Ivan Perisic und Niklas Süle.

Gegner Chelsea konnte mit dem 2:1-Erfolg in der Liga gegen die Tottenham Hotspur nochmal Selbstvertrauen tanken. Allerdings muss die Mannschaft von Frank Lampard auf Mittelfeld-Motor N'Golo Kanté verzichten.

Ein großes Fragezeichen steht außerdem noch hinter dem Einsatz des ehemaligen Dortmunders Christian Pulisic, der seit einigen Wochen mit Adduktorenproblemen zu kämpfen hat. Rechtzeitig wieder fit geworden ist Topstürmer Tammy Abraham.

