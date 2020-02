Bayern wollen sich gute Ausgangsposition verschaffen

Nach dem knappen 3:2 Heimsieg gegen den SC Paderborn müssen die Bayern in London eine deutliche Leistungssteigerung an den Tag legen. Am Dienstagabend geht es für den FC Bayern im Achtelfinal-Hinspiel beim FC Chelsea darum, sich eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in drei Wochen zu verschaffen.

Vermutlich wird Hansi Flick wieder von der bewährten Viererkette Gebrauch machen, nachdem er gegen Paderborn mit Lucas Hernández, David Alaba und Joshua Kimmich eine Dreierkette getestet hatte.

Die zuletzt gelbgesperrten Jérôme Boateng und Benjamin Pavard dürften in London wieder in die Startelf zurückkehren. Dafür werden wohl Hernández und Alvaro Odriozola wieder auf der Bank Platz nehmen müssen.

Einsatz von Goretzka fraglich

Hinter dem Einsatz von Leon Goretzka, der zuletzt wegen muskulärer Probleme nur individuell trainieren konnte, steht derweil noch ein Fragezeichen. Definitiv ausfallen werden die langzeitverletzten Ivan Perisic und Niklas Süle.