Duell der CL-Großmächte: FC Bayern gegen FC Barcelona

Die Mission Triple geht in die heiße Phase: Am Freitag will der FC Bayern gegen den FC Barcelona den ersten von drei Schritten zum großen Ziel gehen und ins Halbfinale der Champions League einziehen. "Die One-Leg-Spiele sind nicht so einfach. Du musst auf den Punkt fit sein", sagte Bayern-Coach Hansi Flick.

Nach einem Kurztrainingslager an der Algarve befindet sich der Rekordmeister seit Donnerstag in Lissabon, wo in diesem Jahr das Finalturnier der Königsklasse stattfindet. Der Gewinner des Duells am Freitagabend trifft in der Vorschlussrunde auf Manchester City oder Olympique Lyon.

Fraglich ist, ob Bayerns Shootingstar Alphonso Davies gegen die Katalanen mitwirken kann. Der Kanadier musste aufgrund von Adduktorenproblemen im Trainingscamp in Lagos pausieren. Lucas Hernández und der erst 17-jährige Bright Arrey-Mbi wären die Alternativen. Kingsley Coman und Ivan Perisic dürften den Platz auf dem linken Flügel unter sich ausmachen.

