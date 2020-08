München - Man stelle sich diese drei Herren Trainer an einem Tisch vor. Mit einer ganzen Palette an Salz- und Pfefferstreuern für ihre Statisten. Laut würde es werden, hitzig und impulsiv. Und fachlich intensiv. Udo Lattek (†), Louis van Gaal (69) und Pep Guardiola (49). Was der Ostpreuße, der Holländer und der Katalane abgesehen von ihren genialen Fähigkeiten als Trainer gemeinsam haben?