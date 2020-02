Auf dem zweiten Flug wird man anstoßen können auf den 55. Geburtstag von Cheftrainer Hansi Flick. Alles Gute! Doch der wird Glückwünsche wohl erst im Falle einer erfolgreichen Viertelfinal-Qualifikation am 18. März (dem Rückspieldatum) annehmen, vorher gilt die gesamte Konzentration und Fokussierung den nächsten Wochen und in erster Linie dem Aufeinandertreffen mit Chelsea, dem Wegweiser für so viele Zukunftsfragen bei den Bayern – nicht zuletzt in Sachen Flick. Doch zuvor stehen nach dem 3:2 über Aufsteiger SC Paderborn, dem verdienten, aber am Ende etwas glücklichen Arbeitssieg mit dem späten Treffer von Robert Lewandowski, kurzfristigere Dinge im Vordergrund: personelle und taktische Fragen vor dem ersten Duell mit den Blues.