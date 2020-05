71. Minute: Wechsel Bayern: Coman für Goretzka. Vielleicht kann der Franzose mit seiner Geschwindigkeit Löcher in die Abwehr reißen.

66. Minute: Insgesamt treten die Bayern in der zweiten Hälfte noch spielbestimmender auf. Sie schnüren die Berliner zusehends in der eigenen Hälfte ein. In letzter Linie stehen die Hausherre zwar gut und lassen nicht allzu viele Topchancen zu, nach vorne geht bisher aber gar nichts.

63. Minute: Gnabry, der bisher unauffällig war, kommt halblinks im Sechzehner durch, wird bei einem Schussversuch aber geblockt.

57. Minute: Nach langer Zeit mal wieder die Gastgeber! Mit etwas Glück landet der Ball halbrechts am im Strafraum bei Prömel, der direkt draufhält. Er trifft das Spielgerät aber nicht voll und das trudelt deutlich links vorbei.